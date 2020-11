La7 aumenta la pubblicità, ma anche il rosso del risultato operativo

Milanofinanza.it, di Andrea Montanari.

La pubblicità è ripartita, ma non basta. La7, nonostante il buon andamento della raccolta pubblicitaria soprattutto da giugno, continua a registrare conti negativi e a peggiorare le performance di bilancio. L’emittente del gruppo Cairo Communication, al 30 settembre presentava un ebitda negativo di 2,2 milioni, rispetto a un dato positivo di 3,4 milioni dei nove mesi dello scorso anno, ma soprattutto un risultato operativo in rosso per 11,5 milioni, più del doppio dell’ebit dello stesso periodo del 2019 (-5,1 milioni). Un peggioramento della situazione che per il gruppo controllato e guidato da Urbano Cairo è collegato al fatto che «il settore editoriale televisivo presenta una stagionalità che penalizza normalmente i risultati del terzo trimestre dell’anno».

E pensare che a fronte di una crisi del mercato pubblicitario, complice la pandemia, l’andamento della raccolta di La7 aveva registrato un trend positivo. Come viene specificato dalla capogruppo quotata, se nei nove mesi gli spot andati in onda sul canale (e su La7d) avevano garantito un incasso di 95,2 milioni (in calo rispetto ai 103,3 milioni al 30 settembre 2019), è infatti altrettanto vero che «a partire dal mese di giugno la raccolta ha iniziato a registrare segni di ripresa, più che confermati nel trimestre luglio-settembre con i ricavi dei due canali in crescita di circa il 13% rispetto allo stesso periodo del 2019 (+7,4% il mercato televisivo, dati Nielsen)». Un andamento “positivo” che è stato “confermato” anche per lo scorso mese di ottobre: «oltre +5% rispetto allo stesso mese del 2019», viene specificato dalla società.

Gli ascolti tv

C’è stata una ripartenza degli investimenti in advertising sui canali del gruppo Cairo Communication che non sono collegati all’andamento dell’audience televisiva, visto che nonostante «gli elevati livelli di ascolto del canale La7 (3,42% sul totale giorno e 4,83% in prime time), come viene specificato dall’azienda editoriale, il confronto con lo scorso anno registra una decisa flessione. Secondo i dati Auditel nel solo mese di settembre il polo La7-La7d è sceso infatti a uno share medio complessivo del 3,59% su base giornaliera e del 4,86% in prima serata rispetto al 4,54% del totale giorno e del 5,38% in prime time dello stesso mese dello scorso anno.

(Nella foto Urbano Cairo)