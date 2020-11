X Factor: mistero sulla conduzione di domani. Perché non riconfermare la Collu

Alessandro Cattelan è ancora positivo al COVID-19 e così non potrà essere sul palco del talent show di Sky, che ancora non ha deciso se confermare la supplente.

X Factor 2020, ancora non si sa chi sostituirà Alessandro Cattelan

È appena uscito un lancio di agenzia che mi ha lasciato interdetto: «Si attende ancora la comunicazione ufficiale sulla conduzione di X Factor, dopo che la scorsa settimana Alessandro Cattelan era stato sostituito da Daniela Collu, perché risultato positivo al Covid-19». Ma come? A X Factor hanno dubbi anche questa settimana? I casi sono due: o stanno facendo i furbi per creare hype (come dicono i giovani d’oggi), ovvero far crescere la suspense e l’attesa del nuovo live, oppure qualcosa è andato storto settimana scorsa con Daniela Collu.

La conduttrice di Hot Factor, promossa in prima serata come supplente, ci era sembrata in palla, ma forse in Sky hanno fatto altri ragionamenti. C’è anche una corrente di malelingue (le chat dei vecchi giornalisti di spettacoli sono le peggiori) che sostengono che in realtà potrebbe essere stato lo stesso Cattelan a bloccare il bis della Collu, perché ora potrebbe essere una potenziale rivale. Cattiverie gratuite, figuriamoci. Ormai mancano poche ore e poi il mistero verrà svelato.

Hannibal

(Nella foto Daniela Collu)