La sentenza Sky-R2 potrebbe sbloccare i diritti tv della Serie A

Domani la sentenza Sky-R2 con vista calcio e diritti tv

MF – MilanoFinanza, pagina 13, di Andrea Montanari.

Anche il calcio, in sofferenza per i mancati introiti da stadio, merchandising e sponsor a causa della pandemia, guarda con attenzione alle decisioni dei giudici. Ma questa volta non si tratta di tribunali sportivi, semmai di giustizia ordinaria. E la giornata di domani può essere decisiva per il business dell’intera Serie A. Perché è atteso il pronunciamento definitivo sulla vicenda Sky-R2 (gli asset industriali dell’ex Mediaset Premium) dopo che lo scorso giugno il Consiglio di Stato aveva bocciato la pronuncia del Tar, vietando alla pay tv satellitare di ottenere le esclusive dei diritti (calcio e film) sul canal iptv fino al 2022.

La sentenza è dirimente per capire quale sarà la strategia della tv controllata da Comcast. Non per nulla, la Lega del presidente Paolo Dal Pino e dell’ad Luigi De Siervo non ha ancora definito il bando di gara per la vendita dei diritti 2021-2024. Si attende il giudizio su Sky. Perché se la pay tv satellitare potrà avere le esclusive per il digitale, allora potrebbe mettere sul piatto una cifra importante e fare l’en plein. Anche se l’ad Maximo Ibarra parla di un’offerta contenuta nei valori.

(Nella foto le sedi Sky e Mediaset)