Rai: Maria Pia Ammirati va alla ricchissima Fiction

Rai, Ammirati va alla Fiction. Via 2 leghisti in vigilanza

Il Fatto Quotidiano, pagina 10, di Gianluca Roselli.

Rai Fiction, senza direttore da giugno, avrà una nuova guida: Maria Pia Ammirati, attuale direttrice di Rai Teche. Ammirati (vicina al Pd, area Franceschini) approda in Rai nel 1990 e negli anni Duemila è stata vicedirettrice di Rai1. Sempre oggi Pierluigi Colantoni sarà nominato alla direzione Nuovi Format. Secondo voci interne, sul nome di Ammirati è andato in scena un braccio di ferro ora risolto con il via libera alla vicedirezione di Rai1 di Angelo Mellone (area FdI), che oggi sarà nominato insieme ad altri nuovi vice per un totale di 18 vicedirettori di rete: 7 a Rai1, 6 a Rai2 e 5 a Rai3.

Nomine che il vertice Rai ha definito “light” perché l’aggravio sulle casse della tv pubblica sarebbe limitato. «Non sono a costo zero», dicono però Borioni e Laganà. E sui conti in rosso di mamma Rai sarà interessante sentire oggi in Vigilanza Roberto Gualtieri. Matteo Salvini, intanto, cambia due suoi membri in Vigilanza: al posto di Paolo Tiramani e Igor Iezzi entrano Alessandro Morelli ed Elena Maccanti.

(Nella foto Maria Pia Ammirati)