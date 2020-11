Ascolti tv 9 novembre digital e pay: Tolo Tolo accende il cinema di Sky. Gomorra vince tra le free

Ascolti tv, senza calcio con il comico pugliese si sveglia la proposta cine della pay

Non c’era calcio, non quello con le squadre che contano e spostano gli ascolti, al lunedì nella prima serata del 9 novembre. Così su SkyCinema Tolo Tolo ha conseguito ben 711mila spettatori complessivi e l’1,4% di share (389mila spettatori di flusso); la settimana scorsa Le Mans ’66 La grande sfida aveva ottenuto 234mila spettatori cumulati (151mila spettatori di flusso e lo 0,6%).

Il film di Sky ha sottratto spettatori alle generaliste, ma in un contesto in cui il bacino di pubblico della tv è continuato a salire; ieri ha vinto Gli Orologi del diavolo che con 5,2 milioni e il 21% di share si è lasciato dietro il GfVip su Canale 5 a 3,485 milioni circa e 20,1%, con un Report quasi da record sulla terza rete a 2,850 milioni e 10,9%. E’ in questo contesto che vanno pesate le prestazioni delle emittenti native digitali free.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Gomorra

In prima serata su Tv8 Gomorra4 ha conquistato 553mila spettatori con il 2,1%. Su La5 Rosamunde Pilcher 446mila spettatori e 1,8%. Su 20 La preda perfetta a 418mila spettatori con 1,64%, su Iris John Q a 383mila e 1,54%, su Rai Movie Brimstone a 323mila spettatori e 1,31%. Su Nove Riaccendiamo i fuochi ha conquistato 276mila spettatori ed 1%. %. Su Cine34 Olè 248mila e 0,95%. Su Real Time Vite al Limite ha conquistato 243mila spettatori e 0,91%. Su Rai4 Il trono di spade a 221mila spettatori con 0,8%. Su TopCrime Csi New York 187mila spettatori e 0,66%. Su Rai Premium Tale e quale show 145mila spettatori e 0,6%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 68mila spettatori e lo 0,2%.

Nella altre fasce: Corsi batte Papi, male Volpe

In access Su Nove Deal with it ha raccolto 657mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 646mila e 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds a 416 mila e 1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 337mila spettatori con l’1,3%.

La mattina Su Tv2000 I Santi 361mila spettatori e il 5,4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 41mila spettatori e 0,6%. Ogni Mattina dopo il tg 113mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 177mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tolo Tolo)