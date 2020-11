Ascolti tv 9 novembre analisi: il maestro (Beppe Fiorello) come l’Allieva. Signorini caccia Bettarini e Brosio e cresce. Ranucci bistratta Porro e Salvini, Italia1 più action di Rai2

Ascolti Tv e Covid: il bacino di spettatori cresce e in access fa il botto Lilli Gruber, all’8,34% di share e quasi 2,4 milioni di spettatori

La pandemia contribuisce ancora definire la griglia generalista. Covid 19 imperversa anche negli studi tv e ieri, lunedì 9 novembre, dopo Gerry Scotti, Camila Raznovich, Valentino Picone (guarito e tornato a Striscia), Carlo Conti (uscito dall’ospedale) e tanti altri ancora, si è aggiunta all’elenco dei contagiati anche Iva Zanicchi. E’ guarita pure Beatrice Lorenzin, ieri ospite di un Nicola Porro che puntava su Matteo Salvini per resistere meglio a Report, ma avendo in saccoccia, come il suo ospite, la sconfitta di Donald Trump alle elezioni Usa.

Ma è stato il ritorno un po’ fuori clima, ma sempre efficace di Beppe Fiorello su Rai1, in ritardo di una settimana (lunedì scorso Rai1 aveva deciso di rimandare il battesimo della nuova fiction per ricordare il grande Gigi Proietti), a caratterizzare una serata in cui su Canale5 Alfonso Signorini ha già cacciato fuori di casa gli appena entrati Stefano Bettarini (per bestemmia) e Paolo Brosio (eliminato al televoto).

Comunque sia, l’esordio de Gli Orologi del diavolo sull’ammiraglia pubblica ha conseguito ben 5,2 milioni circa di spettatori il 21% d share, in pratica il bilancio al top dell’appena conclusasi esperienza de L’Allieva 3. Mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip è cresciuto ancora e si è attestato a 3,485 milioni ed il 20,1% (a 3,279 milioni e 19,4% di share la settimana scorsa).

Una partita senza storia è stata quella dell’informazione, che stavolta si è svolta però con Rai2 accesa (nelle due settimane precedenti la seconda rete aveva trasmesso docufilm capaci di stare intorno al 2% di share, e ancora prima il fallimentare programma di Gioli e Fagnani).

Ha vinto facile la sfida, quindi, dell’informazione la terza rete. Denunciando ancora la cattiva gestione, in Sardegna e Lombardia e non solo, della pandemia, ma virando anche sul bike sharing, Report ha avuto ben 2,837 milioni ed il 10,9%; sette giorni prima con un bacino meno ampio aveva avuto 2,7 milioni e l’11% di share. Quarta Repubblica avendo tra gli ospiti Matteo Salvini, Bruno Vespa, Beatrice Lorenzin, Matteo Bassetti, Antonino Spirlì, Emiliana Alessandrucci, Andrea Mandelli, Massimo Scaccabarozzi, Daniele Capezzone e PierFrancesco Maiorino ha riscosso 1,253 milioni ed il 5,9%, in progresso per ascolti ma non per share rispetto a sette giorni prima.

Interessante è stata anche la sfida tra gli action cult delle reti ‘giovani’. Molto meglio su Italia 1 ha fatto il film Fast & Furiuous 8, che ha portato a casa 1,354 milioni di spettatori e 5,6% di share, mentre su Rai2 Kingsman Secret Service ha conquistato 1,1 milioni e 4,5% di share.

In coda stavolta La7 ha battuto Tv8: Grey’s Anatomy 16 a 627mila spettatori e il 2,5%, Gomorra a 553mila spettatori con il 2,1%.

Le altre partite della giornata: in evidenza Striscia lunga, Gruber, Bortone, Il Paradiso delle Signore, Pomeriggio 5

In access questi gli equilibri. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,1 milioni e 17,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,245 milioni di spettatori con uno share del 18,4%. Su Italia1 CSI 1,187 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 la novità Che succ3de? 1,344 milioni di spettatori e 4,9% e Un Posto al Sole raccoglie 1,8 milioni di spettatori con il 6,3%.

Su La7 Otto e Mezzo, con Lina Palmerini, Guido Maria Brera, Antonella Viola, Andrea Scanzi ospiti di Lilli Gruber ha avuto 2,350 milioni e 8,3% di share. Su Rete 4 Stasera Italia è arrivato a 1,420 milioni e 5,1% di share e poi 1,495 milioni e 5,2% schierando Luciano Violante, Tommaso Labate, Maurizio Belpietro e Massimiliano Fedriga da Barbara Palombelli. Su Rai2 Tg2 Post con Filippo Anelli, Fabio Tamburini e Bernardo Mattarella da Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano ha conseguito 1,2 milioni di spettatori e il 4,2% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,554 milioni di spettatori e 18,2% mentre L’Eredità 5,148 milioni con il 22,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,732 milioni di spettatori con il 14,5% di share e Caduta Libera 4,425 milioni con il 19,4% di share. Su Rai3 il TGR 4,030 milioni di spettatori con il 16,6% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 15,2%. La prima parte di Storie Italiane 18,2%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,2% nella prima parte, 15,9% nella seconda parte e 14,1% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 2,8%. Su Rai3 Agorà 9,6%, Mi Manda Rai3 6,8%. Su La7 Omnibus 3,1% e 4,1%, Coffee Break 5,1%.

A mezzodì su Rai1 Storie Italiane 17,8%, E’ Sempre Mezzogiorno 13,5%. Su Canale 5 Forum 17,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,3% nella prima parte e 7,5% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,2%. Su Rai3 Elisir 6,9%, Quante Storie 6%, Passato e Presente 3,6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1% e 1,4%. La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 4,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,2%, Il Paradiso delle Signore 17,3%, La Vita in Diretta 16,3%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 16,8%, Uomini e Donne 21,3%, Grande Fratello Vip 18,2%, Il Segreto 16,2%, Pomeriggio Cinque 17% nella prima parte, 16,3% nella seconda parte e 13% nella breve terza parte. Su Rai2 Ore 14, con Milo Infante al 2,7% e il rientro di Detto Fatto a 3,3% e 4,7%, con Resta a Casa e Vinci al 2,8%. Su Italia 1 I Simpson 6,1%, 6,3% e 6,4%. Su Rai3 Aspettando… Geo 7,3% e Geo 12,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,9% e Tagadà #Focus 3,3%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 10,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip Night 20,1%. Su Rai2 Stracult live show 1,4%. Su Rai 3 Fame d’amore 5,6%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 4,8% e 5,4%.

Alle 20.00 ecco il bilancio delle news: Tg1 a 6,664 e 25%, Tg5 a 5,8 milioni e 21,5%. TgLa7 a 1,622 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente di Report)