Ascolti tv 9 novembre 2020: vince facile Beppe Fiorello, ma cresce il GF Vip

Gli orologi del diavolo 20,99%, Grande Fratello Vip 20,05% e Report 10,94%

Beppe Fiorello è il campione di ascolti delle fiction Rai e ieri sera si è confermato con Gli orologi del diavolo su Rai1, che ha registrato il 20,99% di share media con 5,183 milioni di telespettatori. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 19,02% e 4,5 milioni con la riproposizione di Cavalli di battaglia nel giorno della scomparsa di Gigi Proietti.

Dietro ben distaccato il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,0,5% e 3,485 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show condotto da Alfonso Signorini aveva portato a casa il 19,35% e 3,2 milioni.

Terza posizione anche questa volta per Report su Rai3 con il 10,94% e 2,837 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste aveva fatto l’11,03% e 2,7 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Fast&Furious 8 su Italia1 con il 5,64% e 1,354 milioni, poi Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,88% e 1,253 e il film Kingsman – Secret service su Rai2 con il 4,53% e 1,122 milioni.

Chiudono Grey’s Anatomy su La7 con il 2,34% e 638 mila contatti, poi la serie Gomorra su Tv8 al 2,1% e 553 mila e Riaccendiamo i fuochi sul Nove all’1% e 276 mila spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,06%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%.

Guess my age su Tv8 al 2,27% e 644 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,32% e 657 mila

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Gli orologi del diavolo)