La pubblicità in TV scende a 2,1 miliardi di euro

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: da gennaio a settembre segno meno per tutti, -13,4% per Rai; -15,3% per Sky; -17,5% per Discovery; -7,2% per La7 e -16,4% per Mediaset.

Pubblicità, a settembre crescono Mediaset e La7

È stato un settembre di tenuta per il mercato della pubblicità Tv. Che tuttavia si lecca le ferite per un 2020 che ha visto finora sacrificati sull’altare dell’emergenza Covid-19 380 milioni (per una raccolta scesa a 2,1 miliardi). Insomma, da un anno all’altro, stando ai dati Nielsen diffusi ieri, a venire a mancare al momento è il 15,3% di investimenti (-15,9% per il totale mezzi) in una raccolta Tv che, da sempre, rappresenta il mercato leader anche se ora insidiato dal digitale spinto dai due colossi Google e Facebook (41% la Tv e 38,2% il digital come quote di mercato a fine 2019).

Settembre però non ha tradito, rimanendo stabile (-0,3%). Bene Mediaset (+2% a 188,8 milioni); Rai (+6,2% a 48,9 milioni) e La7 (+12,5% a 16,5 milioni) con Sky a -15% per 37,5 milioni e una Discovery a -11,9%, per 20,9 milioni, che si consola con l’aumento degli ascolti a settembre. Nei nove mesi segno meno per tutti: -13,4% per Rai; -15,3% per Sky; -17,5% per Discovery; -7,2% per La7 (a 109 milioni) e -16,4% per Mediaset (a 1,15 miliardi).