La Rai in crisi moltiplica i vicedirettori

Rai, nuova infornata di vicedirettori di rete

Il Fatto Quotidiano, pagina 12, di Gi.Ros.

Più i conti piangono e più le poltrone si moltiplicano. Nel Cda Rai di domani è prevista una nuova infornata di vicedirettori di rete. Il record lo batterà Rai1, dove verrà nominato Angelo Mellone (quota FdI), arrivando così a quota 7 vicedirettori. Gli altri sono Claudio Fasulo, Maria Teresa Fiore, Federica Lentini, Paola Sciommeri, Giovanni Aversa e Massimiliano De Santis. Poco sotto Rai2, con 6 vice. I nuovi sono Milo Infante, Adriano De Maio e Giorgio Buscaglia, che si aggiungono a Massimo Lavatore, Fabio Di Iorio e Paolo Corsini. A Rai3 restano i cinque nominati un mese fa: Andrea Sallustio, Rosa Anna Pastore, Elsa Di Gati, Ilaria Capitani e Sigfrido Ranucci. Un totale di 18 vicedirettori di rete per una Rai in crisi di conti e dove i canali verticali avrebbero dovuto essere sostituiti dalle direzioni orizzontali.

(Nella foto la sede Rai di viale Mazzini)