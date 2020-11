Ascolti tv 8 novembre digital e pay: Lazio-Juve accende Dazn, Milan-Verona 4,7%, Dea-Inter 5,9%. MotoGp: 3,7% pay e 5,3% free

Calcio e Moto in primo piano sulla pay e su Tv8, ma anche sul 209 di Dazn con la Juve all’Olimpico quasi da record. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Masterchef 631mila e 2,37%. Su Iris Il conte di Montecristo 492mila e 2,1%. Su Rai4 Good people 469mila e 1,75%.

Ascolti tv calcio: alle 15 Serie A su Sky a 1,362 milioni e 7,8%. Gli ascolti delle partite principali

Giornata ricca di sport in day time, domenica 8 novembre, con il Motomondiale trasmesso in diretta dalla pay e in differita su Tv8, ma anche con la Serie A in primissimo piano. In prima serata Milan-Verona, col pareggio due a due spettacolare del Meazza, ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 4,7% di share. Da registrare alle 12.30 sul 209 di Dazn Lazio-Juve a 830mila spettatori ed il 4,3% di share, quasi un record per la ritrasmissione della emittente di streaming. I match delle 15.00 su Sky sono arrivati a 1,362 milioni di spettatori e 7,8%, con Atalanta-Inter a 1,041 milioni di spettatori ed il 5,9%. Inoltre alle 18.00 Bologna-Napoli ha conseguito 953mila spettatori e il 4,2%.

Ma vediamo l’esito del Motomondiale sulla pay: MotoGp a 727mila e 3,7% alle 14.00. Inoltre su TV8 la stessa gara alle 17.10 ha riscosso 980mila spettatori e il 5,3%. Su Tv8 complessivamente il Motomondiale in differita al 4,1% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince il talent culinario

In prima serata su Tv8 Masterchef 631mila e 2,37%. Su Iris Montecristo 492mila e 2,1%. Su Rai4 Good people 469mila e 1,75%. Su 20 The Foreigners a 429mila e 1,63%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 404mila e 1,45%. Su Nove Via Poma a 360mila spettatori e 1,4%. Su La5 La lista di Natale a 347mila e 1,29%. Su Rai Movie La verità vi spiego sull’amore 304mila e 1,1%. Su Cine34 Il principe e il pirata 280mila spettatori e 1,1%. Su RaiPremium Le bugie scorrono nel sangue 152mila spettatori e 0,6%. Su Top Crime Csi a 1286mila e 0,45%. Su La7d Grey’s Anatomy a 99mila e 0,4%.

In access su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 620mila spettatori con il 2,2%. Sul Nove Little Big Italy ha avuto 412mila spettatori con l’1,5%.

In preserale su Nove Cambio Moglie 332mila spettatori e 1,4%. Su La5 Buon Compleanno Can! a 324mila spettatori e 1,5%.Su Tv8 Piacere Maisano 182mila spettatori e 0,7%.

In seconda serata su Tv8 X Factor 78mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della partita su Dazn e il 209 di Sky)