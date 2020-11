Ascolti Tv 7 novembre: De Filippi e Ferilli atterrano Carlucci (e Mussolini). Col lockdown differenziato cresce il pubblico

Vanno forte anche i tg delle 20.00 con la festa di Biden

La tensione corre sul filo, di questi tempi, nella vita reale e nello show. Alessandra Mussolini “era a digiuno per poter fare la presa con lo stomaco schiacciato sulla testa del ballerino” (lo ha spiegato sui social Milly Carlucci) che la supporta, Maikel Fonts, e così ad un certo punto è svenuta per un calo di pressione e su Rai1 è andato in onda il tg. Va considerato anche questo, e poi la morte di Stefano D’Orazio, dopo quella di Gigi Proietti, ancora raccontata e ricordata nei vari programmi, oltre alla prima investitura di Joe Biden come nuovo presidente degli Usa, tra gli elementi ‘ulteriori’ della proposta televisiva di sabato 7 novembre, nell’era del seconda ondata della pandemia e del lockdown soft. Menù stabile, o quasi, in prima serata: su Rai1 Milly Carlucci e su Canale5 Maria De Filippi & co, uno speciale del Tg3 sulla terza rete, dopo, Le parole della settimana, ha sostituito Sapiens per parlare della svolta americana.

Tra i tg delle 20.00 questo il bilancio: Tg1 a 6,9 milioni e 26,44%; Tg5 a 5,280 milioni e 20,4%.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Canale 5 Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria, e quindi Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, a 5,579 milioni ed il 26,3% (a 5,2 milioni ed il 26,9% di share sette giorni prima).

Su Rai1 la nuova puntata dello show di Milly Carlucci e company (nel cast Barbara Bouchet, Stefano Oradei, Lina Sastri, Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano, Samuel Peron, Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, Tullio Solenghi, Maria Ermachkova, Ninetto Davoli, Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini, Veera Kinnunen, Daniele Scardina, Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani, Tove Villfor, Costantino della Gherardesca, Sara di Vaira, Gilles Rocca, Lucrezia Lando con la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith) con Ballando Tutti in Pista ha conquistato 4,977 milioni e 18% (sette giorni prima a 4,460 milioni di spettatori pari al 17% di share), mentre con Ballando con le Stelle ha raccolto 4,272 milioni circa e 20,1% (4,021 milioni di spettatori pari al 20% di share sette giorni prima).

Su Italia1 la pellicola d’animazione Zootropolis, ha avuto 1,375 milioni di spettatori ed uno share del 5,3%.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: S.W.A.T a 1,368 milioni ed il 5%; Criminal Minds a 1,1 milioni ed il 4,2%.

Su Rai3 Le parole della settimana a 1,9 milioni e 6,9% e poi Speciale Tg3, con Lucia Annunziata e Giovanna Botteri in pista e Maria Cuffaro alla conduzione, ha riscosso 1,187 milioni di spettatori con il 4,9% di share.

Su Rete4 la pellicola action fantasy The Bourne Identity, ha portato a casa 940mila spettatori ed il 3,8%.

Su La7 la pellicola cult Gettysburg ha conseguito 342mila spettatori con uno share dell’1,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Ballando con le stelle)