Ascolti tv 6 novembre: Rai1 fa Tale e quale senza Conti e batte Signorini. Crozza sul podio, boom Zoro, Rai2 al 2,2%

Ascolti, effetto DPCM: il mezzo tv penetra di più

Non era affatto la ‘solita’ partita quella tra le ammiraglie generaliste venerdì 6 novembre, con Carlo Conti, positivo al corona virus e finito in ospedale, sostituito dai suoi giurati alla conduzione di Tale quale show versione Torneo, dopo che la settimana prima era stato in grado di guidare da casa la trasmissione. Alfonso Signorini e il Grande Fratello hanno proposto dinamiche di scontro e confronto fisiologiche e senza troppi colpi di scena emotivi nella Casa, e poi c’è stato la solita gara combattuta tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinta però ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti. Risultati in crescita per entrambe le ammiraglie, ma con share identico (bacino più ampio)



Su Rai1 Tale e quale show-Il Torneo, con Carlo Conti che ha chiamato in diretta da casa i suoi colleghi nel programma (Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, Gabriele Cirilli alla conduzione, giudice speciale Enrico Brignano, ospite Renato Zero), ha conquistato 3,969 milioni e il 17,6% (3,8 milioni di spettatori con il 17,8% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Antonella Elia opinionisti, ha avuto 3,379 milioni ed il 18,7% (3,188 milioni di spettatori con il 18,7% di share sette giorni prima).

Su Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza a 1,644 milioni e 6,2% di share (a 1,580 milioni e 6,2% di share sette giorni prima).

Su Rai2 Ncis 1,6 milioni e 5,7%; per Rookie 1,268 milioni e 5,1% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,181 milioni di spettatori e 5,6% (venerdì scorso a 1,255 milioni spettatori e 6,2%).

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha portato a casa 1,133 milioni di spettatori con uno share del 5,7% (987mila spettatori con uno share del 5% sette giorni prima).

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,107 milioni di spettatori con il 5,5% di share (1,141 milioni di spettatori con il 6% di share sette giorni prima).

Su Rai3 il nuovo talk territoriale Titolo Quinto ha raccolto solo 496mila e 2,2% (516mila spettatori e il 2,4% sette giorni prima).