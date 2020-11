Ascolti tv 5 novembre digital e pay: X Factor sale al 3,8% con Daniela Collu. Tv8 sfida Italia1 col Milan di Europa League

Europa League pay: le partite delle 18.55 al 3,2%, quelle delle 21.00 al 2,9%

Musica, calcio, fiction, elezioni Usa e pandemia nel menù della tv di giovedì 5 novembre. Luca Argentero si è proposto con una sola puntata di Doc, con Rai1 che voleva trainare così anche la seconda puntata di AmaSanremo, il talent che serve a scegliere i giovani per la rassegna canora. La proposta di Rai1 tornava in parziale rotta di collisione con l’appuntamento Live su SkyUno con X Factor, che ieri ha eliminato due concorrenti delle squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika avendo alla conduzione Daniela Collu al posto dell’ammalato Alessandro Cattelan.

Il talent, inoltre, ha di nuovo dovuto confrontarsi con la concorrenza ‘interna’ dell’Europa League, in onda sia sulla pay che in chiaro su Tv8. Su SkyUno X Factor ha riscosso complessivamente 890 mila spettatori con il 3,8%, in crescita di due decimali rispetto a sette giorni prima. Inoltre dalle 24.09 alle 24.19 su SkyUno Hot Factor ha raccolto 369mila spettatori e il 3,7%.

In tema Europa League, questi i risultati. Su Tv8 Milan-Lille ha conquistato su Tv8 1,756 milioni di spettatori ed il 6,5%; sulla pay la stessa partita ha avuto ulteriori 626mila spettatori con il 2,3% di share. Alle 18.55 Roma-Cluj ha avuto 217mila spettatori, Rijeka-Napoli 360mila spettatori; le partite delle 18.55 sono arrivate a 763mila spettatori e al 3,2%, quelle delle 21.00 al 2,9% con 766mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Iris

In prima serata su Tv8 Milan-Lille 1,754 milioni di spettatori ed il 6,5% di share. Su 20 I Fantastici 4 e Silver Surfer a 499mila e 1,9%. Su Iris L’Ultimo boyscout a 498mila e 1,9%. Su Nove Cambio Moglie a 405mila e 1,5%. Su RaiMovie Molly’s game a 400mila e 1,62%. Su Rai4 Elementary a 317mila e 1,12%. Su Cine34 Lui è peggio di me 245mila spettatori con 0,94%. Su La5 Appuntamento con l’amore a 234mila e 1%. Su Rai Premium Pazza pazza famiglia 171mila spettatori con 0,64%. Su TopCrime Strike a 127mila e 0,45%. Su Rai5 Riccardo Muti prova d’orchestra 105mila e 0,4%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 652mila spettatori con 2,3%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 352mila spettatori e 1,4%. Al mattino su TV8 Ogni Mattina 36mila spettatori e 0,5% e Ogni Mattina Prima del Tg 102mila e 0,6%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da copertina a 172mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di X Factor)