Ascolti tv analisi 5 novembre: Doc stronca Scotti e Le Iene ne approfittano. Crolla Rai2. Tributo a Proietti al mattino

Dopo la mono puntata di Argentero (in crescita), Rai1 con AmaSanremo è calata al 10,3%. Canale 5 allunga Striscia per proteggere il dato del prime time, con Gerry Scotti superato pure da Le Iene. Tv8 fa quasi gli stessi ascolti di Italia1 con Milan-Lille di Europa League. Del Debbio supera Formigli e stacca Annunziata, dopo che in access Gruber aveva battuto Palombelli e Moreno.

Ascolti Tv pay: bilancio in crescita (3,8%) per il secondo live di X Factor, che pure aveva ‘contro’ l’Europa League e AmaSanremo con Amadeus e Morgan. Il funerale di Proietti al 27% su Rai1

Le notizie su Covid 19, con le resistenze e le proteste regionali per le misure di contrasto governative, ma anche l’evoluzione dello spoglio del voto postale in Usa, con i proclami di Donald Trump che hanno acceso e riempito sia le piazze americane. Ieri – giovedì 5 novembre – è tornata con la nuova puntata della nuova stagione la fiction fenomeno del periodo della pandemia. Doc Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti, ha proposto però di nuovo un solo episodio, che ha avuto 7,677 milioni di spettatori ed il 28,3%, il bilancio era stato di 7,5 milioni ed il 28,3% di share sette giorni prima, due settimane prima l’appuntamento doppio aveva ottenuto 7 milioni di spettatori ed il 30,1%; mentre tre settimane fa aveva conquistato 7,435 milioni e 31,9% di share. Dopo Argentero, ben trainato, AmaSanremo, con Amadeus e Riccardo Rossi a selezionare i talenti per il prossimo Festival di Sanremo, è calato a 1,938 milioni e 10,3% (sette giorni prima aveva conseguito 2 milioni di spettatori e l’11,6% di share), dovendosi confrontare indirettamente anche con il secondo live di X Factor su SkyUno.

In pratica ieri sera Luca Argentero ha di nuovo travolto il quiz di Gerry Scotti su Canale5, che però è partito molto tardi – alle 21.42 – con Striscia la Notizia (5,564 milioni ed il 19,7%) che così ha difeso il bilancio del prime time dell’ammiraglia commerciale. Amadeus, più tardi gli ha concesso un po’ di respiro, ma anche Italia1 ha corso più forte di canale5. Risultato, Chi vuol esser milionario? ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e l’8,9% (1,636 milioni ed 8,9% sette giorni prima), mentre sono cresciute le prestazioni de Le Iene, ieri a 1,785 milioni di spettatori e 9,9% con tanti scherzi nel menù di puntata (sette giorni prima a quota 1,6 milioni e 9,4%).

Milan batte Napoli e la politica

A rompere le uova nel paniere alle generaliste più tradizionali è stato anche ieri il calcio dell’Europa League. Su Tv8 Milan-Lille, persa in casa dai rossoneri, per tre a zero, ha conquistato 1,754 milioni di spettatori ed il 6,5%, superando i talk ed i telefilm di Rai2. Inoltre vale la pena registrare che sette giorni prima Real Sociedad-Napoli, vinta dagli azzurri per uno a zero fuori casa, aveva avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 5,7% di share; i rossoneri si confermano sui soliti livelli, visto che due settimane prima Celtic-Milan, vinta dai rossoneri per tre a uno, aveva conquistato 1,690 milioni di spettatori ed il 6,5%, in quel caso battendo anche Le Iene.

Del Debbio batte Formigli e Annunziata, X Factor fa un secondo Live in crescita

Tanti temi caldi, in evoluzione per giunta, ma i troppi appuntamenti con l’informazione non hanno fatto il botto: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio alla conduzione ha avuto 1,181 milioni di spettatori e 6,2% di share. Su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli alla conduzione ha riscosso 1,161 milioni di spettatori e il 5,1%, con la coda del programma a 476mila spettatori e 6,2%. Non è riuscita a fare breccia nelle abitudini consolidate lo Speciale Mezzora in più Il Mondo che verrà; Lucia Annunziata si è fermata a 759mila spettatori ed il 3,4%.

Così la trasmissione della terza rete ha perso il confronto con il secondo Live di X Factor su SkyUno, cresciuto a riscosso 880 mila con il 3,8%, con in coda i telefilm di Rai2 (FBI 848mila spettatori e il 3%, 9-1-1 a 701mila e 3,3%). Inoltre, sulla seconda rete, è stato una catastrofe, subito dopo l’approfondimento velleitario di Più o meno, che si è fermato a 133mila spettatori e 1,46%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,564 milioni ed il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 3,968 milioni di spettatori e 14%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,159 milioni di spettatori e 4,3%, Un Posto al Sole 1,585 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 2,040 milioni di spettatori e il 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, ha totalizzato 1,384 milioni di spettatori e il 5,2% di share e poi 1,227 milioni e il 4,3% con la seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, ha avuto 1,274 milioni di spettatori e il 4,5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,3 milioni e 18,2% e 4,8 milioni e 21,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,5 milioni di spettatori e 14,12% e 3,959 milioni e 18,14%. Su Rai3 TGR 3,8 milioni di spettatori con il 16,2%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 17,1% e poi 27,3% con il funerale di Gigi Proietti. Su Canale5 Mattino Cinque al 16% e 13,2% e 10,6%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,6%. Su Rai3 Agorà 8,7%, Mi Manda Rai3 4,9%. Su La7 Omnibus 3,9% e 4,1%, Coffee Break al 3,7%.

A mezzodì su Canale 5 Forum al 13,5%. Su Rai2 I fatti vostri 3,6% e 6,2%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,2%. Su Rai3 Elisir 4,5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,2% e 1,7%, La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,6% nella prima parte e 3,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,8%; Paradiso delle Signore 16,9%. La vita in diretta 16,6%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 16,7% di share, Uomini e Donne 20,9%, GFVIP al 17%, Il Segreto al 15,3%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,1% nella prima parte, 15,3% nella seconda parte e 12,8% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore 14 al 2,3% e Detto Fatto 2,4% e 4,4%. Su Rai3 Geo a 6,8% e 11,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,35%.

In seconda serata su Rai1 la seconda puntata di Ama Sanremo 10,3%, Porta a Porta 9,9% di share. Su Canale 5 X Style 5,7%. Su Rai2 Più o Meno 1,5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6,4%. Su Italia1 Miracle Workers: Dark Ages 10,9%. Su Rete 4 Hatfields & Mccoys: Cattivo Sangue 3% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,5 milioni e 24,9%; Tg5 a 4,851 milioni e 19,4%; TgLa7 1,448 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Uno mattina)