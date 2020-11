Ascolti tv 4 novembre digital e pay: Conte pay in versione integrale fa il botto. La Juve non vola, la Lazio nemmeno

La conferenza stampa del premier su Sky a 1 milione e 3,6%. Tra le native digitali free in prima serata: su Iris The Judge a 558mila spettatori e 2,5%. Su Rai Premium Il signore della truffa ha raccolto 539mila spettatori con 2,15%; su 20 per Amici per la morte 513mila e 2,1%.

Ascolti Tv Champions: le partite delle 21 su Sky a 1,478 milioni e 5,5% di share

Elezioni Usa, Dpcm in arrivo per i contagi dilaganti, partite meno decisive in calendario. Così ieri la Champions League ha fatto meno delle settimane precedenti sulla pay. Ieri – mercoledì 4 novembre – molti tra gli abbonati Sky hanno visto le partite di coppa in onda alle 21.00 sulla propria piattaforma: 1,478 milioni di spettatori ed il 5,5% di share il bilancio complessivo. In particolare poi, da Budapest, Ferencvaros-Juventus, vinta per quattro a uno dai bianconeri, con doppietta di Alvaro Morata e Paulo Dybala, ha conseguito 1,160 milioni di spettatori con il 4,3%. Da registrare che sette giorni prima, nonostante il buon risultato di Juve-Barcellona su Canale 5 (6,173 milioni di spettatori ed il 23%) su Sky il match dell’Allianz Stadium vinto dai blaugrana per due a zero aveva avuto ben 1,449 milioni di spettatori ed il 5,4% di share, battendo l’esclusiva di ieri. Inoltre alle 18.55 Zenit-Lazio, finita con un pareggio per uno a uno, ha conquistato 348mila spettatori con l’1,4% di share. Le partite della fascia hanno avuto sulla pay 495mila spettatori con il 2%.

Ma in serata è stata preminente l’informazione. Su SkyTg24 l’intera conferenza stampa di Giuseppe Conte, tra le 20.21 e le 21.59 ha avuto oltre 1 milione di spettatori ed il 3,6% di share.

La trasmissione dedicata al voto Usa, tra le due di notte e le 20.00, ha conseguito su SkyTg24 228mila spettatori; l’intera maratona – dalle 23.00 del 3 novembre alle 20.00 di ieri sera, ha avuto 220mila spettatori, sfiorando 400 mila spettatori tra le 13.00 e le 14.00.

Tra le native digitali free in prima serata vince Iris

In prima serata su Iris The Judge a 558mila spettatori e 2,5%. Su Rai Premium Il signore della truffa ha raccolto 539mila spettatori con 2,15%; su 20 per Amici per la morte 513mila e 2,1%. Su Tv8 X Factor 2020 ha avuto 474mila spettatori ed il 2,3%. Su Rai4 La truffa dei Logan a 426mila e 1,77%. Su La5 per E’ complicato 398mila e 1,7%. Su Rai Movie 7 Minuti ha avuto 359mila spettatori e 1,36%. Su Nove L’Assedio ha conquistato 307mila spettatori con l’1,3%. Su Cine34 Sconnessi ha avuto 219mila spettatori e 0,9%. Su Top Crime per Delitto nel vigneto 201mila e 0,78%. Su Real Time La clinica per rinascere 199mila e 0,72%.

Nel preserale, vince la cucina. Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 337mila spettatori con 1,4%.

In access vince Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 636mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 509mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 Criminal Minds 339mila spettatori e 1,2%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 41mila spettatori con lo 0,6%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 79mila spettatori con lo 0,5%. Al pomeriggio su Vite da Copertina ha raccolto 149mila spettatori con l’1%. In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 324mila e 1,3%. In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 126mila e 2%, su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 104mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il gol di Morata a Budapest)