Ascolti tv analisi 4 novembre: Conte fa il 64,2%. (ri) Ulisse stoppa All Together3. Juve moscia. Moreno extra batte Palombelli ‘incoronata’

Il discorso del premier, in onda dalle 20.21 alle 20.34 (poi è iniziata la fase delle domande) conquista davanti allo schermo, nei tg generalisti e in quelli tematici, quasi 18,5 milioni di spettatori ed il 64,2%. Dopo in prima serata la replica di Alberto Angela basta a Rai1 per battere la Hunziker al debutto su Canale5. Tg2 Post in versione large batte Stasera Italia Speciale (con Corona).

Ascolti tv, Angela (14,7%) batte Hunziker (14,4%) anche in sovrapposizione. Champions League pay: le partite delle 21 su Sky a 1,478 milioni e 5,5% di share.

Attesa notevole – ma i contenuti della comunicazione del capo dei ministri erano stati in questi giorni anticipati in buona misura – per il discorso del premier a cavallo del prime time mercoledì 4 novembre. Giuseppe Conte ha occupato l’ultima fase dei tg, rimanendo in onda sul Tg1 dalle 21.21 alle 20.39. Spazi diversi gli hanno dedicato il Tg5, il TgLa7, le trasmissioni dell’access, ma anche le reri all news, con SkyTg24, in particolare, che ha trasmesso anche la fase delle domande poste al premier, terminata alle 20.59.

Se si considera però solo il Conte Time puro, tra le 20.21 e le 20.36, e l’emissione di Rai1, Canale5, La7 e di SkyTg24, TgCom e RaiNews 24, il premier porta a casa 18,445 milioni di spettatori ed il 64,2% di share.

Sono risultati ‘pompati’, comunque, i bilanci dei principali tg delle 20.00: con il Tg1 a 8,1 milioni e 29,6% che ha fatto un picco da 10,1 milioni. Per il Tg5 (5,5 milioni e 19,9%) il picco è stato invece di 6,2 milioni, con il TgLa7 (1,778 milioni e 6,4%) a 2 milioni.

La graduatoria di prima serata. Angela in replica batte il battesimo di Hunziker

In prima serata non era scontato che la replica di Alberto Angela, impreziosita dalla partecipazione di Gigi Proietti vincesse il confronto con il ritorno di All Together Now su Canale5. Su Rai1 Ulisse il Piacere della scoperta, con il focus sulla vita di Cleopatra, ha avuto 3,2 milioni di spettatori ed il 14,7% (la settimana scorsa Angela aveva avuto 2,952 milioni di spettatori ed il 13,1% occupandosi di Maria Antonietta.

Su Canale5 All Together Now, con Michelle Hunziker che ora schiera oltre al ‘muro’ anche J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo nella giuria vip, ha conseguito 2,821 milioni di spettatori ed il 14,8% di share. Se si considera la fase in cui le due trasmissioni sono state in onda in sovrapposizione il bilancio è a favore dell’ammiraglia di Rai1 di misura: 14,7% a 14,4%, 3,2 milioni contro 3,1 milioni

Sul podio si è confermata Rai Tre (Chi l’ha visto? a 1,887 milioni di spettatori e 8,4%), che ha preceduto la pellicola di Italia1 (The Great Wall a 1,5 milioni di spettatori e 6%).

Un po’ sotto le attese è stato su Sky il bilancio di Ferencvaros-Juventus (1,142 milioni e 4,3%); ma se si considerano tutte le partite la Champions League pay si colloca appena dietro il film di Italia 1.

Tre programmi sull’informazione, due speciali: a sorpresa Moreno precede Palombelli (con Corona) e Purgatori

In tema talk d’informazione, le cose sono andate un po’ diversamente da come le serie storiche potevano fare intuire: su Rai2 Tg2 Post- America 2020 con Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano e tanti ospiti in campo è arrivato a 1,060% e 4,1%.

Su Rete 4 il prolungamento di Stasera Italia con Mauro Corona tra i tanti ospiti di Barbara Palombelli, ha totalizzato 904mila spettatori e 4% di share (956mila spettatori e 4,3% di share sette giorni prima).

Più staccato, su La7 è arrivato Andrea Purgatori con Atlantide, con Rula Jebreal e Paolo Mieli tra gli ospiti ed il focus ancora più stretto sulle elezioni presidenziali Usa (634mila spettatori e 3,6%).

In access questi gli equilibri. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,122 milioni di spettatori e 17,9%. Su Canale5 Striscia la Notizia a 4,437 milioni di spettatori con il 15,6%. Su Italia1 C.S.I. 932mila spettatori con il 3,2%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,021 milioni di spettatori (3,6%) e Un Posto al Sole da 1,720 milioni di spettatori e 6%. Su La7 per Otto e Mezzo 2,1 milioni e 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia a 1,450 milioni e 5,2% di share. Su Rai2 Tg2 Post a 1,371 milioni e 4,8% di share.

Il bilancio delle maratone del giorno prima, dopo le due di notte fino al mattino

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta – dalle 2:00 alle 6:42 – 10,3%. Su Canale5 – dalle 6:03 alle 7:57 – Speciale Tg5 – USA 2020 15.7%. Su Rai 3 Speciale Tg3 – dalle 2:00 alle 7:00 6,7%. Su Rete4 La Notte Americana – dalle 2:00 alle 5:55 – 6,9%. Su La7 Speciale TgLa7 – dalle 2:00 alle 9:32 – 8,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della conferenza stampa di Giuseppe Conte)