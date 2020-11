Ascolti tv 4 novembre 2020: Angela e Proietti battono Hunziker e J-Ax

Ulisse – Il piacere della scoperta 14,71%, All Together Now 14,80% e Chi l’ha visto? 8,35%

Senza calcio non c’è storia nella gara degli ascolti tv delle reti ammiraglie del mercoledì sera e così Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai1, con la replica della puntata su Cleopatra che vedeva la partecipazione di Gigi Proietti, ha registrato il 14,71% di share media con 3,209 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di Alberto Angela aveva raccolto il 13,1% e 2,9 milioni.

Seconda posizione per il ritorno di All Together Now su Canale5 con il 14,80% e 2,821 milioni d’italiani collegati. La seconda stagione del talent show canoro condotto da Michelle Hunziker e J-Ax aveva debuttato con il 16%.

Medaglia di bronzo per Rai3 con Chi l’ha visto? all’8,35% e 1,887 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 7,9% e 1,7 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio si piazza Italia1 con il film The Great Wall con il 6,03% e 1,513 milioni di spettatori, poi Tg2 – Post America 2020 con il 4,10% e 1,060 milioni e Stasera Italia Speciale con il 3,99% e 904 mila contatti.

Chiudono la classifica Atlantide – America oggi su La7 con il 3,62% e 634 mila, poi X Factor 2020 – Primo Live su Tv8 con il 2,3% e 474 mila e L’assedio sul Nove con l’1,3% e 307 mila. Sui canali Sky Sport le partite di Champions League hanno registrato il 5% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,5%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,6%.

Guess my age su Tv8 al 2,22% e 635 mila, mentre Deal with it sul Nove 1,8% e 509 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Alberto Angela e Gigi Proietti)