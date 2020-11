Ascolti tv 3 novembre digital e pay: Champions League nerazzurra al 5,1% su Sky. I Matrimoni di Real Time resistono a calcio e talk

C’era il calcio della Champions League, in preserale e prima serata (anche in chiaro), martedì 3 novembre a funzionare da opzione alternativa forte alla programmazione di base. E poi c’era pure la proposta delle tv tematiche di all-news, accese sulla nottata elettorale Usa. Tra le generaliste stavolta ha vinto Real-Madrid- Inter su Canale5, a quota 4,9 milioni con il 17,8%. Ma il fenomeno di serata è stato Il Collegio, capace di concentrare tanti giovani su Rai2, mentre Matrimonio a prima vista su Real Time è tornato a fare il protagonista nella collocazione classica del martedì.

Il calcio pay

Ma partiamo dalla Champions League. Su Sky le partite della prima serata, debacle bergamasca in Atalanta-Liverpool compresa (196mila) e con Diretta Gol (341mila e 1,2%), sono arrivate a 1,4 milioni di spettatori con il 5,1%. Il match di Madrid, perso per tre a due dai nerazzurri di Milano ha conseguito 845mila spettatori ed il 3,1%. I match delle 19.00, senza italiane, hanno raccolto 241mila spettatori e l’1%.

Le news tematiche

Tra le 23.00 e le due di notte, SkyTg24 a 188mila spettatori e 1,8% di share con il racconto delle elezioni Usa. Su Rai News Sfida all’Ultimo Voto ha ottenuto 120mila spettatori e l’1,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Real Time davanti a 20

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 730mila spettatori e 2,6%. Su 20 R.I.P.D. Poliziotti dall’aldilà a 495mila e 1,8%. Su Rai4 La forma dell’acqua 425mila spettatori e 1,67%. Su Nove Nati Stanchi 408mila e 1,5%. Su Tv8 Natale a Winters Inn 359mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Un’estate in Campagna a 339mila spettatori e 1,27%. Su Iris I cowboys a 297mila e 1,23%. Su Rai Movie Suite Francese 259mila spettatori e l’1%. Su TopCrime Chicago PD 206mila spettatori e 0,72%. Su Cine34 Faccio un salto all’Avana 204mila e 0,77%; su La5 GF Vip 168mila spettatori e 0,92%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 577mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 482mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Criminal Minds a 435mila e 1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 329mila spettatori con l’1,3%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 56mila spettatori e 0,9%. Ogni Mattina dopo il tg 72mila e 0,5%.

Al pomeriggio su TV8 Quando il Cuore Va in Vacanza 258mila spettatori con il 2,1%. Vite da Copertina 132mila spettatori con lo 0,9%.

In seconda serata su Real Time/+1 Trova l’Amore Live 244mila spettatori con l’1,1%. Su Nove Pappa e ciccia 144mila spettatori e 1,1%. Su Tv8 Un Natale perfetto 106mila e 0,9%. Su Rai4 il film horror Rupture 83mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il gol di Rodrygo in Real-Inter)