Ascolti tv analisi 3 novembre: pazza Inter, Proietti, Iene, Covid, Trump vs Biden: Il Collegio si ribella e fa sfracelli

Pierpaolo Sileri, Giorgia Meloni, Bruno Vespa, Walter Veltroni, Nicola Porro, Vittorio Sgarbi onnipresenti. In una serata tv in cui l’Inter sconfitta a Madrid ha battuto Proietti in replica. Il Collegio è calato di un punto ma ha travolto Le Iene e Floris ha staccato un po’ Giordano e la Berlinguer. Nella prima parte delle maratone elettorali notturne a stelle e strisce Porta a Porta precede Mentana, Botteri e Quarta Repubblica.

Ascolti tv talk: in access Otto e Mezzo supera 2,1 milioni e batte Moreno e Palombelli appaiate. Boom del TgR in preserale

Nei target ultra giovanili e nella fascia di età della famiglia giovane è stato il programma più visto di martedì 3 novembre. Non gli hanno fatto un baffo, o quasi, i tanti concorrenti agguerriti. La pazza Inter che ha regalato la vittoria al Real Madrid, Le Iene con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi di nuovo in formazione standard, i talk tv della prima serata pieni zeppi di virologi e impegnati su corona virus, lockdown, elezioni Usa. Il Collegio su Rai2 ha convocato quasi tutti gli spettatori dell’esordio (che aveva battagliato in un contesto più semplice) ed è arrivato a quota 2,469 milioni e 10,6% (2,520 milioni di spettatori e 11,6% il bilancio della prima puntata). Ha stracciato la trasmissione di Italia 1, concorrente più diretto: Le Iene hanno ottenuto 1,5 milioni di spettatori e 8,2% di share, dopo la presentazione a 1,567 milioni e 5,4, è questo però è loro bastato per battere i talk d’informazione.

Talk, Talk, talk. Vince Floris, Giordano sorpassa Berlinguer che lancia messaggi a Corona

Nella serata che anticipava il nuovo Dpcm, le Elezioni Usa, con i dati preoccupanti sia sul fronte del contagio che su quello della politica americana le trasmissioni di approfondimento – quasi tutte terminate prima, causa maratona elettorale successiva – alla fine non hanno brillato particolarmente. Un po’ meglio del solito, in realtà, ha fatto Giovanni Floris. Su La7 DiMartedì ha schierato l’onnipresente Pierpaolo Sileri, Giuseppe Remuzzi, Ilaria Capua, Bruno Vespa, Walter Veltroni, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Concita De Gregorio, Francesco Giorgino, Claudio Cerasa, Barbara Gallavotti, Stefania Salmaso, Luciano Gattinoni, Massimo Franco, Myrta Merlino, Edward Luttwak, Matteo Bassetti, Nando Pagnoncelli. E parlando molto di Covid ha conquistato 1,3 milioni di spettatori e il 5,5% (1,270 milioni e 5,2% sette giorni prima).

Su Rai Tre ha fatto dichiarazioni nostalgiche, lanciando messaggi d’amore a Mauro Corona, la conduttrice Bianca Berlinguer. Ma #Cartabianca schierando Massimo Giannini, Oscar Farinetti, Paolo Mieli, Francesco Le Foche, Nunzia De Girolamo, Andrea Scanzi, Carlo Calenda, Maurizio Belpietro, Enrico Lucci, Roberto D’Agostino, Stefano Bonaga, Gloria Origgi ha conseguito 1,058 milioni di spettatori ed il 4,5% (1,170 milioni di spettatori e il 5,2% nella puntata precedente), arrivando più distante dal programma de La7 e sostanzialmente dietro a quello di Rete4. Fuori dal coro, con il solito Pierpaolo Sileri, ma soprattutto Giorgia Meloni, Silvio Garattini, Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Orietta Berti e Nicola Porro in carnet, Mario Giordano ha conquistato allungandosi di 45 minuti rispetto ai rivali 1,056 milioni di spettatori ed il 5,3% (993mila spettatori e 5,2% sette giorni prima) provando a trainare lo speciale Usa (a cura di Porro) successivo.

La sfida delle ammiraglie. L’Inter perde a Madrid ma batte la replica di Preferisco il Paradiso

Nella partita tra le ammiraglie per il la vittoria assoluta non c’è stata storia. Su Canale5 la partita Real Madrid-Internazionale vinta da Zinedine Zidane su Antonio Conte per tre a due ha avuto 4,9 milioni di spettatori e il 17,8% di share. Su Sky, inoltre, il match principale della Champions League ha riscosso ulteriori 845mila spettatori (3,1%), portando il bilancio complessivo dell’incontro a 5,8 milioni e 20,9%. Vale la pena ricordare che un’altra sconfitta italiana contro la Spagna, quella di Juventus-Barcellona, era arrivata però a 7,6 milioni di spettatori complessivi ed il 28,4% tra Canale 5 e Sky.

Su Rai1 ha fatto il proprio dovere la replica di Preferisco il Paradiso: con Gigi Proietti il film tv ha totalizzato 4,1 milioni di spettatori ed il 16,8%.

Tra le poche alternative ansiolitiche della serata, da registrare inoltre il solito buon risultato di Matrimonio a prima vista su Real Time (ieri a 730mila e 2,62%)

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,073 milioni e 17,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,669 milioni di spettatori e 16,7%. Su Rai3 Che succ3de 1,225 milioni di spettatori con il 4,5%, Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori con il 6%. Su Italia1 Csi 1,193 milioni di spettatori con il 4,2%. Su La7 Otto e mezzo con Paolo Giordano, Marco Travaglio e Antonella Viola ospiti di Lilli Gruber tornata in studio, a 2,1 milioni di spettatori e 7,6% di share. Su Rai2 Tg2 Post, risucchiato da Il Collegio ha raccolto 1,574 milioni di spettatori e il 5,5% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Giorgia Meloni tra gli ospiti di Barbara Palombelli, ha ottenuto 1,7 milioni di spettatori e 6,2% di share e poi 1,490 milioni e 5,2%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,632 milioni e 18,9% e 4,980 milioni e 21,9%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,6 milioni di spettatori e 14% e 3,9 milioni e 17,4%. Su Rai3 TGR 4,3 milioni di spettatori con il 18%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,6%; Storie Italiane al 17,8% e 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,5%, 17,9% e 12,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,8% Su Rai3 Agorà 8,4%, Mi Manda Rai3 4,8%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break al 4,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13% di share. Su Canale 5 Forum al 16,6%. Su Rai2 I fatti vostri 6,9% e 8,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,6%. Su Rai3 Elisir al 5,6%, Quante Storie 5,6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,1%, nella prima parte e 1,6% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,4% nella prima parte e 4,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,1%; Paradiso delle Signore 17,1%. La vita in diretta 17,2%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 17,7% di share, Uomini e Donne 22,4%, GFVIP al 18,4%, Il Segreto al 15,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,5% nella prima parte, 15,9% nella seconda parte e 13% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,7%, Quasi Detto Fatto 2,8% e Detto Fatto 3,6%. Su Italia1 I Simpson 6%, nel primo episodio, 6,9% nel secondo episodio e 6,7% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 7,7% e 11,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3% e 3,2%.

Vespa vince la prima parte delle Maratone Elettorali (fino alle due di notte) su Mentana, Botteri e Porro

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta all’11,4% di share (presentazione 12,8%). Su Canale 5 Speciale Champions League 8,1%, Maurizio Costanzo Show 6,7%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 5,2%. Su Rai 3 Tg3 Speciale Usa 2020 6,9%. Su Rete 4 l’approfondimento La Notte Americana 6,8%. Su La7 TGLA7 Speciale 7,4%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,989 milioni e 26,6%; Tg5 a 5,9 milioni e 22,4%; TgLa7 1,6 milioni e 6%.

