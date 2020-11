Ascolti tv 3 novembre 2020: l’Inter perde, ma batte tutti in Auditel. Sempre bene Il collegio

Real Madrid-Inter 17,84%, Preferisco il paradiso 16,78% e Il collegio 10,55%

Martedì di coppa con la supersfida di Champions League Real Madrid-Inter su Canale5, partita vinta dagli spagnoli 3 a 2, che ha registrato il 17,84% di share media con 4,907 milioni di tifosi collegati, raggiungendo la vetta della classifica degli ascolti tv di ieri sera delle reti generaliste. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 12,15% e 2,8 milioni con il film Quo vado? di Checco Zalone.

Dietro si è piazzato il film Preferisco il paradiso su Rai1 con Gigi Proietti, che ha fatto il 16,78% e 4,111 milioni di telespettatori. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 15,31% e 3,5 milioni con la replica della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Terza posizione per Il collegio su Rai2 con il 10,55% e 2,469 milioni di contatti. Martedì scorso il docu-reality aveva fatto l’11,58% e 2,5 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio si piazza Le Iene su Italia1 con l’8,15% e 1,522 milioni, poi diMartedì su La7 con il 5,49% e 1,3 milioni, #Cartabianca su Rai3 con il 4,48% e 1,058 milioni e Fuori dal coro su Rete4 con il 5,32% e 1,056 milioni.

Chiudono il film Nati stanchi sul Nove con l’1,5% e 408 mila spettatori e Natale a Winters Inn su Tv8 con l’1,44% e 359 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,5%. Guess my age su Tv8 al 2,03% e 577 mila, mentre Deal with it sul Nove 1,7% e 481 mila

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Real Madrid-Inter)