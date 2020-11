Ascolti tv 2 novembre digital e pay: Verona-Benevento 1,2%. Con Gomorra Tv8 batte 3 tv di Cologno e Il Trono di Spade su Rai4

Il tre a uno del Bentegodi conquista 318mila spettatori sulla pay. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Gomorra4 ha conquistato 662mila spettatori e il 2,7%; su Iris Race Il colore della vittoria 522mila e 2,24%. Su La5 Rosamunde Pilcher 454mila e 1,77%. Su 20 Solo per Vendetta a 433mila con 1,73%.

Ascolti tv, in access senza Amadeus volano Papi e Corsi

C’era calcio, non quello con le squadre che contano e spostano gli ascolti, al lunedì nella prima serata del 2 novembre. Sulla pay Verona-Benevento è terminata con la vittoria larga della squadra guidata da Ivan Juric su quella di Pippo Inzaghi: 318 mila spettatori e 1,2% di share il bilancio, in linea con quelli di quindici giorni fa spuntato da una partita pari grado, Verona-Genoa, che aveva riscosso 348mila spettatori e l’1,3%.

Inoltre su SkyCinemaUno Le Mans ’66 La grande sfida ha ottenuto 234mila spettatori cumulati (151mila spettatori di flusso e lo 0,6%).

Il match di Sky così non ha sottratto spettatori alle generaliste; ieri ha vinto Cavalli di battaglia che con 4,5 milioni e il 19% di share si è lasciato dietro il GfVip su Canale 5 a 3,3 milioni circa e 19,4%, con un Report quasi da record sulla terza rete a 2,7 milioni e 11%. E’ in questo contesto che vanno pesate le prestazioni delle emittenti native digitali free.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Gomorra

In prima serata su Tv8 Gomorra4 ha conquistato 662mila spettatori con il 2,7%; su Iris Race Il colore della vittoria a 522mila e 2,24%. Su La5 Rosamunde Pilcher 454mila spettatori e 1,77%. Su 20 Solo per Vendetta a 433mila spettatori con 1,73%. Su Rai4 Il trono di spade a 361mila spettatori con 1,3%; su Rai Movie Gli Implacabili a 331mila spettatori e 1,31%. Su Nove Riaccendiamo i fuochi ha conquistato 268mila spettatori ed 1%. Su Cine34 SMS 221mila e 0,9%. Su Real Time Vite al Limite ha conquistato 204mila spettatori e 0,8% Su TopCrime Csi New York 180mila spettatori e 0,65%. Su Rai Premium Tale e quale show 118mila spettatori e 0,52%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 91mila spettatori e lo 0,3%.

In access su Tv8 Guess my age a 718mila e 2,6%. Su Nove Deal with it ha raccolto 611mila spettatori e 2,2%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 349mila spettatori con l’1,4%. La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 46mila spettatori e 0,7%. Ogni Mattina dopo il tg 85mila e 0,5%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 171mila spettatori e 1,2%.

