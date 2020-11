Ascolti tv 2 novembre analisi: Signorini s’inchina a Proietti, Ranucci travolge Porro, Rai2 non c’è più

La trasmissione Cavalli di razza, in replica per ricordare il talento di Gigi Proietti, vince la partita con il Gf Vip. Report stavolta non attacca la Lega, ma Ranieri Guerra e le penne rigate, e si conferma sul podio superando l’11%. Porro arriva lontano, ma molto prima del secondo docufilm della seconda rete sulle elezioni Usa, che sprofonda dietro Tv8 e La7.

Ascolti tv e Covid: il Tg1 delle 20.00 supera 7 milioni

Covid 19 imperversa anche negli studi tv e ieri, dopo Gerry Scotti, Valentino Picone, Carlo Conti e tanti altri ancora, si è aggiunto all’elenco dei contagiati anche Alessandro Cattelan. Ma è stato il ricordo di Gigi Proietti che ieri, lunedì 2 novembre, ha caratterizzato la proposta di varie reti in tanti momenti della giornata. Rai1 ha deciso di rimandare il battesimo della nuova fiction di Beppe Fiorello per ricordare il grande attore romano. Lo ha fatto mandando in onda Cavalli di razza, mentre su La7 – prima di Grey’s Anatomy, è stata trasmessa la clip della partecipazione di Proietti a Propaganda Live. Lo show dell’ammiraglia pubblica ha conseguito 4,5 milioni e il 19% d share, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip si è attestato a 3,279 milioni e 19,4% di share.

Una partita senza storia è stata quella dell’informazione. Su Rai2 stavolta la proposta autolesionista di una rete che fatica ad essere credibile nell’informazione era il docufilm American’s Great Divide – Da Obama a Trump, collocato in griglia per raccontare la corsa alla Presidenza degli Stati Uniti D’America. Il risultato è stato scarso: solo 297mila spettatori e 2,2%; sette giorni prima The Choice-La scelta aveva ottenuto solo 656mila spettatori ed il 2,7%. La seconda rete così ha perso anche il confronto con Tv8 (Gomorra a 662mila e 2,6%) e La7 (Grey’s Anatomy a 604mila e 2,7%).

Ha vinto facile la sfida, quindi, dell’informazione la terza rete. Denunciando ancora l’assenza di un piano anti pandemia, ma virando anche sul finale sulle differenze tra le penne lisce e quelle rigate, Report ha avuto ben 2,7 milioni e 11% di share, in crescita di un punto e mezzo e 350 mila spettatori rispetto alla settimana prima. Nicola Porro su Rete4 è andato giù lievemente. Quarta Repubblica, con i collegamenti con le piazze in protesta e avendo tra gli ospiti Beatrice Lorenzin, Matteo Bassetti, Luca Lorini, Toni Capuozzo, Nello Scavo, Stefano Cappellini, Paolo Guzzanti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Storace ha riscosso 1,183 milioni ed il 6,2% (1 milione di spettatori e il 5,5% sette giorni prima). Molto meglio su Italia 1 ha fatto il film Final Score, che ha portato a casa 1,490 milioni di spettatori e 6% di share.

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,087 milioni di spettatori con uno share del 18,1%. Su Italia1 CSI 1,248 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 la novità Rai Parlamento 1,1 milioni di spettatori e 4,2%. Su La7 Otto e Mezzo, con Lina Palmerini, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Sallusti, Andrea Scanzi ospiti di Lilli Gruber ha avuto 2,080 milioni e 7,4% di share. A seguire Ciao Proietti, Ciao Maestro ha raccolto 1,328 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rete 4 Stasera Italia è arrivato a 1,452 milioni e 5,2% di share e poi 1,320 milioni e 4,7% schierando Giovanni Malagò, Fiorenza Sarzanini, Maurizio Belpietro e Giorgio Parisi da Barbara Palombelli. Su Rai2 Tg2 Post con Dino Giarrusso, Francesco Le Foche e Marco Frittella da Manuela Moreno ha conseguito 1,145 milioni di spettatori e il 4,1% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,360 milioni di spettatori e 18,8% mentre L’Eredità 5,081 milioni con il 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,5 milioni di spettatori con il 13,8% di share e Caduta Libera 3,861 milioni con il 17,5% di share. Su Rai3 il TGR 4 milioni di spettatori con il 17,2% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 16,1%. La prima parte di Storie Italiane 17,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 15,7% nella prima parte, 14,7% nella seconda parte e 11,7% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 2,6%. Su Rai3 Agorà 8,6%, Mi Manda Rai3 6%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break 3,6%.

A mezzodì su Rai1 Storie Italiane 17%, E’ Sempre Mezzogiorno 12,7%. Su Canale 5 Forum 13,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6% nella prima parte e 8,1% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,1%. Su Rai3 Elisir 6,8%, Quante Storie 5,7%, Passato e Presente 4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6% e 1,7%. La Signora in Giallo 3,5%. Su La7 L’Aria che Tira 5,4% e 5,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,3%, Il Paradiso delle Signore 17,8%, La Vita in Diretta 18,2%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 16,2%, Uomini e Donne 21,6%, Grande Fratello Vip 18,2%, Il Segreto 15,9%, Pomeriggio Cinque 15,6% nella prima parte, 15,8% nella seconda parte e 12,5% nella breve terza parte. Su Rai2 Ore 14, con Milo Infante al 2,8% e il rientro di Detto Fatto a 3,2% e 4,2%, con Resta a Casa e Vinci al 2,6%. Su Italia 1 I Simpson 6%, 6,2% e 5,7%. Su Rai3 Aspettando… Geo 8,5% e Geo 11,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,6% e Tagadà #Focus 4,1%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 10,3% di share e Techetechete 8,1%. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip Live 18,6%. Su Rai2 RaiNews 3,4%. Su Rai 3 Fame d’amore 5,9% e Linea Notte 7,8%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 4,7% e 3,1%.

Alle 20.00 ecco il bilancio delle news: Tg1 a 7,051 e 27%, Tg5 a 5,447 milioni e 20,5%. TgLa7 a 1,651 milioni e 6,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Sigfrido Ranucci)