Mediaset dice addio a Mediashopping

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la proprietà passa a una cordata capitanata da Ortigia Investimenti ed è guidata da Marco Rosini, ex direttore commerciale di Mediaset Premium e dirigente del gruppo di Cologno.

Mediaset chiude con le televendite

Il Sole 24 Ore, pagina 19, di A.Fon.

Mediaset cede le televendite. Secondo quanto risulta a Radiocor, il gruppo televisivo ha completato la cessione di Mediashopping srl, società che era stata scorporata a fine estate proprio in vista del processo di dismissione di una attività ritenuta non core: da domenica il business delle televendite e di e-commerce è di proprietà di una cordata capitanata da Ortigia Investimenti ed è guidata da Marco Rosini, ex direttore commerciale di Mediaset Premium e dirigente del gruppo di Cologno.

Il nuovo assetto societario vede al 5,1% Ortigia, società di Andrea Mastagni, imprenditore con esperienza di ristrutturazioni che diventerà presidente di Mediashopping. Il 30% sarà poi detenuto da Luxury lmmobiliare, mentre due manager operativi completeranno la compagine azionaria: Rosini appunto avrà il 14% e sarà l’amministratore delegato, mentre Massimiliano Rega, che avrà le deleghe per lo sviluppo commerciale, parteciperà con una quota del 5%. Nel 2019 Mediashopping, che detiene anche il marchio Aroma Vero (macchine da caffè e capsule), ha realizzato un fatturato di 16,4 milioni, con un margine gestionale vicino al milione di euro. Nell’operazione di scorporo, finalizzata alla cessione, Mediaset aveva valutato l’asset 855 mila euro.

(Nella foto Mediashopping)