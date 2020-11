GF Vip? No, semmai GF manichini!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: spietato j’accuse dello psicanalista-sessuologo Mauro Cosmai contro il reality show. «La prima trasmissione del genere (con gente comune) poteva risultare interessante, se non altro per l'inedito (in Italia) esperimento telesociale; il degrado socioculturale ha in seguito avuto la meglio, srotolando nel tempo accozzaglie di semianalfabeti e attaccabrighe pronti a recitare una parte nella speranza di bucare il video».

I Vip da teleschermo sono lo specchio di un’epoca vuota

Libero, pagina 12, di Mauro Cosmai.

La tv spazzatura impera, ma un programma in particolare (il Grande Fratello vip) è con tutta probabilità una cartina da tornasole dei tempi. Vip è l’acronimo di “very important person”, ovvero individui di un certo spessore, con un certo potere, o semplicemente molto ricchi; nel bene o nel male comunque significativi. Ma indugiando (con molto spirito di sacrificio) sul programma, ecco comparire anonimi ragazzotti e bellincione (dall’incerta estrazione “culturale”) con una spruzzata di “vecchie glorie” o perlomeno quel che ne resta. Da ammutolire: sono queste le persone importanti e significative, sia pure nell’ambito dell’ineffabile universo degli schermi televisivi?

La prima trasmissione del genere (con gente comune) poteva risultare interessante, se non altro per l’inedito (in Italia) esperimento telesociale; il degrado socioculturale ha in seguito avuto la meglio, srotolando nel tempo accozzaglie di semianalfabeti e attaccabrighe pronti a recitare una parte nella speranza di bucare il video. Il programma è seguito non per il misterioso fascino dell’assurdo, non per paralisi da percezione del vuoto; i manichini con carillon incorporati interloquiscono pur non sapendo che dire, ma comunicando (analogicamente) che chiunque può diventare (o sentirsi) un Vip, basta una comparsata. Ci si arrabatta scodellando qualche concetto raggrumato, con gli altri che fingono interesse, ma dato che il leggere non è di casa molto semplicemente non si sa che fare, si ciondola da un ambiente all’altro, si fa ancora finta di sonnecchiare e quando gli ideatori occulti propongono qualcosa, sempre manuale, per tenere tutti occupati (giochi cretini compresi), visi raggianti.

Combattere la noia

Non par vero, un compito da assolvere, e i tempi delle operazioni si decuplicano in quanto il timore di ritornare alla noia e all’ignavia è pressante; faticoso se non estenuante assentire a ogni sproloquio o truccarsi per ore e ore. Per di più il divieto di azzuffarsi come borgatari e sgallettate (dopo non pochi imbarazzanti precedenti) è ormai tassativo, seracchi e bestemmie inclusi. Anche i più torpidi dovrebbero a un certo punto intuire che i veri Vip non si avviano di certo su questi viali del tramonto, ma gli ultimi dati sull’età mentale dei teleutenti risultano, come di regola, sconfortanti. E lo sgomento più che comprensibile.

(Nella foto il Grande Fratello Vip)