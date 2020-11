Ascolti tv analisi 1 novembre: Mastronardi e Trinità contro l’ansia da Covid. Fazio davanti a D’Urso senza tavolo, dietro ‘con’

Su Rai1 L’Allieva cresce di un punto e mezzo e straccia la concorrenza. La prima parte di Che tempo che fa con Locatelli, Franceschini e Landini, batte di misura Live nel periodo in sovrapposizione, con D’Urso che dopo Emiliano e le piazze in tumulto, punta su Gabriele Rossi. Samp-Genoa fa il 3% e non disturba le generaliste, ma Giletti non ne approfitta e fa meno spettatori del film vintage di Rete4.

In day time Imola su Tv8 al 9,7%, su Rai2 Quelli che il calcio riparte dal 5,1%, Venier al 16,7% e 18,8%, Annunziata al 7,2% e al 6,3% , D’Urso al 12,9%, Fialdini al 12,5%.

Dopo Sean Connery si è congedato un altro monumento del mondo del cinema, del teatro e della tv. E’ stata una giornata televisiva vieppiù malinconica – causa pandemia, ma anche per l’attacco cardiaco che ha portato via l’ottantenne Gigi Proietti – quella di domenica 1 novembre. Caratterizzata dall’offerta sportiva fino dall’ora di pranzo: c’erano il calcio della Serie A su Sky e Dazn, la Formula 1 da Imola in diretta alle 14.10 sia sulla pay che su Tv8, ma era vivace anche la programmazione ‘normale’ del day time, con tutti i contenitori in pista schierati, con il ritorno di Quelli che il calcio su Rai2. In prima serata, infine, ‘disturbava’ in maniera contenuta la programmazione generalista il derby della Lanterna in onda sulla pay.

Ecco la graduatoria del prime time per numero di spettatori raggiunti.

Su Rai1 L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale Stefano Assisi, Antonia Liskova nel cast, ha avuto ben 4,943 milioni ed il 22% (la puntata precedente era arrivata a 4,493 milioni ed il 20,5%). Guadagnando quasi mezzo milione di spettatori e circa un punto e mezzo di share, Mastronardi e Guanciale hanno stracciato la concorrenza. E’ calato un po’ Fabio Fazio, ma facendo benissimo in access prime time. Ha guadagnato qualche spicciolo di ascolto e di share Barbara D’Urso.

In sovrapposizione: Che tempo che fa senza tavolo al 9,95% e Live al 9,86%; col tavolo Fazio al 9,05% e D’Urso al 10,2%

Su Rai3 l’appuntamento con Che Tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno avuto tra gli ospiti Franco Locatelli, Paola Cortellesi, Dario Franceschini, Maurizio Landini, Måneskin, Ambra Angiolini e Ornella Vanoni, oltre ad Enrico Brignano e Roberto Saviano con David Cay Johnston, ha riscosso 2,686 milioni di spettatori ed 10,3% di share e poi col Tavolo 1,377 milioni e 7,6% di share (sette giorni prima a 2,9 milioni di spettatori e 11,5% di share e poi col Tavolo 1,278 milioni e 7,8% di share). Ma va pure registrato che l’apertura del programma, che l’anno scorso su Rai2 faceva numeri bassi, ospitando tra gli altri Gad Lerner, Giulio Gallera, Pierluigi Lo Palco, Elly Schlein ha riscosso ieri ben 1,834 milioni di spettatori ed il 7,2%. Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso avendo tra i contenuti e gli ospiti, dopo Michele Emiliano e i tumulti Covid con Giuseppe Cruciani e Gianluigi Nuzzi, l’ex di Gabriel Garko, Gabriele Rossi, le gemelle Lecciso, Taylor Mega, Franceska Pepe, l’ex di Guenda Goria, ha conquistato 1,892 milioni ed il 12,2% di share, dopo l’apertura a 2,572 milioni e 9,5% (sette giorni prima 1,854 milioni ed il 12,3% di share, dopo l’apertura a 2,4 milioni e 9,2%).

Giù dal podio: la sorpresa è Trinità, che batte Hugh Jackman, Giletti e i poliziotti di Los Angeles

Su Rete4 la pellicola vintage, Lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill, ha avuto 1,283 milioni di spettatori e il 5,7% di share, vera sorpresa di serata. Maluccio, considerata la situazione, ha fatto Massimo Giletti. Su La7 Non è L’Arena, ospitando o collegandosi con Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta, Alessandro Cecchi Paone, Guido Crosetto, Leopoldo Mastelloni, Pietro Di Lorenzo, Paolo Agnelli, Gianfranco Vissani, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè, Peter Gomez, Luca Telese, Piero Sansonetti, Sandra Amurri, Roberta Bruzzone, David Murgia, Matteo Filippini e Antonio Mastrapasqua, ha conquistato 1,281 milioni e 4,8% di share nella prima parte e 910mila spettatori e il 5,7% nella seconda parte (nella puntata precedente 1,450 milioni e il 5,5% di share nella prima parte e 1 milione di spettatori e il 6,5% nella seconda parte).

Su Italia 1 Wolverine-L’Immortale, ha conquistato 1,175 milioni di spettatori e 5,2% di share e poi Pressing Serie A 508mila e 4,5% e 423mila e 7,1%. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per Ncis Los Angeles 1,250 milioni e 4,6% di share; per Ncis New Orleans 905mila e 3,6% di share. Quindi per la Domenica Sportiva 855mila spettatori e 5,7% di share e l’Altra DS 331mila e 4,4%. Inoltre su Sky Sampdoria-Genoa ha riscosso 781mila spettatori con il 3% di share.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 13,2% di share nella presentazione, 17,6% prima parte e 21,8% nella seconda, Paese che vai 17,4%, A Sua Immagine 17,5% e la Santa Messa 20,3%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,1%, la Santa Messa al 11,2%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 21,2% e Linea Verde 19,5%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,8% e Melaverde 14,2% di share.

Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 16,7% ed il 18,8% di share e poi Da Noi a Ruota libera ha conseguito il 12,5% di share. Su Rai2 il Quelli che il calcio 3,3% nella prima parte e 5,1% nella seconda. Su Canale 5 dopo le soap Domenica Live ha raccolto il 12,9%. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 7,2%, Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 6,3%. Inoltre su TV8 la Formula Uno in diretta da Imola ha riscosso 1,835 milioni di spettatori (9,7%).

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 19,2% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint 12,8%. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 7,2%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 5,3% e 5,1%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 15,1% e il 19,5%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 11,3% e 14,3%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5,952 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,954 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,043 milioni e 4,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Che tempo che fa)