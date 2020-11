Ascolti Tv 31 ottobre: De Filippi batte Carlucci. Rai3 sul podio con Gramellini e Tozzi

Ascolti da fase pre Lockdown, in una serata caratterizzata dai due film in onda per commemorare Sean Connery. Su Canale 5 la nuova puntata di Tu si que vales 5,2 milioni ed il 26,9%. Su Rai1 per Ballando con le stelle a 4 milioni e 20%. Sul podio la terza rete con Massimo Gramellini che traina bene Mario Tozzi e Sapiens.

Altro che Halloween! I film per commemorare Sean Connery, morto a 90 anni, il corona virus che dilaga, l’Inter contro il Parma alle 18.00 su Sky, Bologna-Cagliari su Dazn alla sera, Formula 1 in pista per le prove da Imola al pomeriggio sono stati tra gli ingredienti ‘ulteriori’ chiave della proposta televisiva. E’ stato un sabato tv sportivo e non sportivo particolare, quello del 31 ottobre, ma con la proposta tranquillizzante delle ammiraglie a riproporsi ferreamente in prima serata: su Rai1 Milly Carlucci (Giuseppe Fiorello ospite, fuori Rosalinda Celentano si è ritirata Elisa Isoardi a Ballando) e su Canale5 Maria De Filippi & co. (con il solito Tu si que vales), mentre tutte le altre emittenti hanno adottato una strategia palesemente difensiva.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Canale 5 Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria, e quindi Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, a 5,2 milioni ed il 26,9% (a 5,476 milioni ed il 26,9% di share sette giorni prima).

Su Rai1 la nuova puntata dello show di Milly Carlucci e company (nel cast Barbara Bouchet, Stefano Oradei, Lina Sastri, Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano, Samuel Peron, Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, Tullio Solenghi, Maria Ermachkova, Ninetto Davoli, Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini, Veera Kinnunen, Daniele Scardina, Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani, Tove Villfor, Costantino della Gherardesca, Sara di Vaira, Gilles Rocca, Lucrezia Lando con la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith) con Ballando Tutti in Pista ha conquistato 4,460 milioni e 17% (sette giorni prima a 4,379 milioni di spettatori pari al 17,5% di share), mentre con Ballando con le Stelle ha raccolto 4,021 milioni circa e 20% (4,2 milioni di spettatori pari al 20,5% di share sette giorni prima).

Su Rai3 Le parole della settimana a 1,597 milioni e 6,1% e poi la seconda puntata di Sapiens, con Mario Tozzi alla conduzione, ha riscosso 1,1 milioni di spettatori con il 5,1% di share.

Su Italia 1 la pellicola fantasy Canterville- Un fantasma per antenato, ha portato a casa 1,2 milioni di spettatori ed il 4,8%.

Su Rai2 il film Il nome della Rosa, con Sean Connery protagonista è arrivato a 1,092 milioni ed il 4,5%.

Su Rete4 58 Minuti per morire– Die Harder, ha avuto 732mila spettatori ed uno share del 3,2%.

Su La7 Mato Grasso, con Sean Connery protagonista ha conseguito 693mila spettatori con uno share del 2,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Tu si que vales)