Ascolti tv analisi 29 ottobre: mezzo Argentero ammazza Scotti, Amadeus lo rianima. Le Iene sul luogo del delitto

Quasi 27 mila contagi e Covid 19, causa misure di contrasto governative, che ha acceso e riempito sia le piazze della tv che quelle reali, mettendole in collegamento. Ieri – giovedì 29 ottobre – è tornata con la terza puntata della nuova stagione la fiction fenomeno del periodo della pandemia. Doc Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti, ha proposto però un solo episodio, che ha avuto 7,5 milioni ed il 28,3% di share; sette giorni prima l’appuntamento doppio aveva ottenuto 7 milioni di spettatori ed il 30,1%; mentre due settimane prima aveva conquistato 7,435 milioni e 31,9% di share. Dopo Argentero, ben trainato, AmaSanremo, con Amadeus e Riccardo Rossi a selezionare i talenti per il prossimo Festival di Sanremo, ha conseguito 2 milioni di spettatori e l’11,6% di share, dovendosi confrontare indirettamente anche con una versione molto pop, con Emma ed Hell Raton, del primo live di X Factor su SkyUno.

In pratica ieri sera Argentero ha travolto il quiz di Gerry Scotti su Canale5, mentre Amadeus subito dopo gli ha concesso un po’ di respiro. Risultato, Chi vuol esser milionario? ha ottenuto 1,636 milioni di spettatori e l’8,9% (1,622 milioni ed 8,8% sette giorni prima). Su Italia 1 si sono abbassate e poi rialzate anche le prestazioni de Le Iene, ieri a 1,6 milioni di spettatori e 9,4% (a quota 1,433 milioni e 8,2% sette giorni prima), ma comunque sotto media rispetto alle edizioni precedenti.

A rompere le uova nel paniere alle generaliste più tradizionali (ma anche a SkyUno) è stato anche ieri il calcio dell’Europa League. Su Tv8 Real Sociedad-Napoli, vinta dagli azzurri per uno a zero fuori casa, ha avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 5,7% di share; interessante registrare come sette giorni prima Celtic-Milan, vinta dai rossoneri per tre a uno, avesse conquistato 1,690 milioni di spettatori ed il 6,5% battendo anche Le Iene.

Del Debbio e Formigli crescono un poco, X Factor fa un primo Live dignitoso

La partita dell’informazione tra Piazzapulita su La7 e Dritto e Rovescio su Rete4 proponeva dibattiti e approfondimenti sulla forte recrudescenza del coronavirus, stavolta con pochi politici di grido in onda da entrambe le parti. Paolo Del Debbio ha puntato su mercatini, e poi ha proposto in dibattito Fabrizio Pregliasco, Orietta Berti, Gaetano Pedullà, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Alessia Morani, Giovanni Donzelli, Alessandro Sallusti, Marco Bestetti, Gianmarco Centinaio, Claudia Fusani. Così conformato Dritto e Rovescio è arrivato a 1,165 milioni e 6,3% (1,052 milioni ed il 5,6% sette giorni prima). Piazzapulita ha schierato invece Giuseppe Remuzzi, Massimo Galli, Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Massimo Giannini, Antonio Padellaro, Federico Rampini, Elena Stancanelli, Fabio Picchi, Lucio Caracciolo, Anna Ascani, Stefano Mancuso e Stefano Massini. Così confezionato, il programma ha conseguito 1,159 milioni di spettatori e il 5,2% (941mila spettatori ed il 4,2% sette giorni prima).

Su SkyUno l’anomalo Live di X Factor, già presentando gli inediti dei dodici talenti ha riscosso 835 mila spettatori di flusso con il 3,6%. Un buon bilancio, considerata la concorrenza interna dell’Europa League e quella di genere di AmaSanremo, dove Amadeus schierava in giuria anche l’ex, Morgan.

Male, in coda, hanno fatto Rai3 (la prima tv della pellicola La Svolta, a 694mila spettatori e il 2,3%) e Rai2, che al giovedì oramai tende a sparire anche quando programma i telefilm (FBI 765mila spettatori e il 2,8%, 9-1-1 a 631mila e 3,1%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,3 milioni ed il 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,190 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,372 milioni di spettatori e 5,1%, Un Posto al Sole 1,776 milioni di spettatori con il 6,4%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,159 milioni di spettatori con il 4,2%. Su La7 Otto e mezzo, con Elsa Fornero, Maurizio Molinari, Beppe Severgnini ospiti di Lilli Gruber, ha avuto 1,957 milioni e il 7%. Su Rete4 Stasera Italia, con Luigi De Magistris, Paolo Liguori, Paolo Garimberti, Melania Rizzoli ospiti di Barbara Palombelli ha conseguito 1,390 milioni e il 5,1% di share e poi 1,3 milioni e 4,7%. Su Rai2 Tg2 Post con Giorgia Meloni ospite di Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, è arrivato a 1,267 milioni e 4,5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,152 milioni e 17,2% e 4,748 milioni e 21,3%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,6 milioni di spettatori e 14,7% e 3,940 milioni e 18,2%. Su Rai3 TGR 3,730 milioni di spettatori con il 16%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 14,9%; Storie Italiane al 15,2% e 14,2%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,8% e 16,3% e 14,4%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,6%. Su Rai3 Agorà 10%, Mi Manda Rai3 6,2%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break al 4,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13% di share. Su Canale 5 Forum al 17,2%. Su Rai2 I fatti vostri 5,2% e 7,8%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,6%. Su Rai3 Elisir 6,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5%, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,7% nella prima parte e 4,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,6%; Paradiso delle Signore 17,2%. La vita in diretta 15,8%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 17,8% di share, Uomini e Donne 22,6%, GFVIP al 18,7%, Il Segreto al 16,5%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 13,9% nella prima parte, 14,7% nella seconda parte e 12% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore 14 al 2,8% e Detto Fatto 4,3%. Su Rai3 Geo a 8,5% e 12,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 3,2%.

In seconda serata su Rai1 il primo appuntamento con AmaSanremo all’11,6% e Porta a Porta al 9,6%. Su Canale5 X-Style 5,4%, su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,2%, su Italia1 Miracle Workers – Dark Ages all’8,6%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,238 milioni e 24,2%; Tg5 a 5,055 milioni e 19,4%; TgLa7 1,379 milioni e 5,3%.

