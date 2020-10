Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show da casa

Conti positivo conduce da casa. «La salute al primo posto»

Il Secolo XIX, pagina 40, di Tiziana Leone.

Seduto a casa in poltrona, abbronzatura sbiadita, Carlo Conti racconta la sua quarantena. Martedì scorso, dopo il tampone di rito, è risultato positivo al Covid-19. «Sono rimasto frastornato», confessa il conduttore. «Come ogni martedì ho fatto il tampone ed è risultato positivo – confessa -. Siamo tutti abituati a correre sempre, ma poi di fronte a questi eventi ci si rende conto quanto nulla come la salute sia davvero il primo grande valore. Questo virus ti blocca, ora sono in attesa, sto cercando di capire, ho dei leggeri doloretti, ho già iniziato la terapia, spero che faccia prontamente effetto e che passino velocemente questi dieci giorni».

Ma il virus non basta a fermare Conti, il Caterpillar del piccolo schermo che questa sera condurrà da casa il suo Tale e Quale Show. Un esperimento in questa televisione ormai sempre più in balia di una pandemia che non fa sconti a nessuno. «Spero di essere presente in studio soprattutto venerdì prossimo perché sarà una puntata speciale di Tale e Quale Show dedicata all’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro, di cui io e Antonella Clerici siamo ambasciatori», sottolinea. «Oggi sperimenteremo la mia conduzione da casa e se tra dieci giorni non dovessi riuscire a essere presente in studio voglio esserci in collegamento – conclude -. Ricordo che da piccolo c’era persino paura a pronunciare la parola cancro, si chiamava un male bruttissimo. Ora invece lo si chiama per nome perché sappiamo che è diventato sempre più curabile, e solo grazie ai ricercatori, mai così importanti. Sono certo che gli italiani risponderanno al nostro appello, perché chi può deve dare un segnale: il numero solidale per donare per tutti è il 45521, mentre per quelli che possono dare di più, il numero per le carte di credito è 800112244. Solo tutti insieme possiamo riuscire a sconfiggere il cancro».

(Nella foto Carlo Conti)