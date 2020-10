Ascolti tv 28 ottobre digital e pay: la Juve è sempre la Juve, almeno in tv; perde male ma batte l’Inter. Marginali in Champions Lazio e Dea?

Ascolti di Brugge-Lazio in onda sempre alle 21.00 a 122mila spettatori su Sky. Tra le native digitali free in prima serata: I Fantastici 4 a 549mila e 2,1%. Su Iris Philomena a 446mila spettatori e 1,73%. Su Rai4 Jukai: La foresta dei suicidi a 414mila e 1,58%.

Ascolti Champions: le partite delle 21.00 su Sky a 1,859 milioni e 6,9%; la settimana prima i match su Sky avevano conseguito 1,250 milioni di spettatori con il 4,8%

La passione per il calcio conta e fa la differenza nella tv italiana. E in cima alla popolarità, tra i team, nel bene e nel male, dicono i meter, rimane la Juventus. Ieri – mercoledì 28 ottobre – molti tra gli abbonati Sky hanno visto le partite della Champions League in onda alle 21.00 sulla propria piattaforma, nonostante il buon risultato di Juve-Barcellona su Canale 5 (6,173 milioni di spettatori ed il 23%). Su Sky il match dell’Allianz Stadium vinto dai blaugrana per due a zero ha avuto ben 1,449 milioni di spettatori ed il 5,4% di share. Il bilancio complessivo dell’incontro è stato quindi di 7,7 milioni ed il 28,4%, se si sommano le platee free e pay.

La Juve si consola quindi con il dato che la accredita di più pubblico dell’Internazionale. Sette giorni prima, infatti, Inter- Borussia MonchenGladbach free su Canale 5 aveva ottenuto 4,239 milioni di spettatori ed il 16,5% e inoltre su Sky 700mila spettatori ed il 2,7%.

Ieri, come sette giorni fa, sono state quasi ancillari le prestazioni tv degli altri club impegnati. Brugge-Lazio ha avuto 122mila spettatori; mentre la clamorosa vittoria danese della Dea (Midtjylland-Atalanta zero a quattro) aveva portato a casa solo 125 mila spettatori. Ieri, inoltre, complessivamente i match in onda dalle 21.00 hanno conseguito 1,859 milioni di spettatori ed il 6,9%; mentre sette giorni prima 1,250 milioni di spettatori con il 4,8%.

Ma in serata è stata vivace e aperta anche la partita tra le opzioni alternative free alle proposte generaliste. E’ andata un po’ meglio della prima, ad esempio, con Mauro Corona ospite, la seconda puntata de L’Assedio di Daria Bignardi su Nove. Ma che è arrivata distanziata dalle emittenti sul podio.

Tra le native digitali free in prima serata vince 20 davanti a Iris

In prima serata su 20 per I Fantastici 4 549mila e 2,1%. Su Iris Philomena a 446mila spettatori e 1,73%. Su Rai4 Jukai: La foresta dei suicidi a 414mila e 1,58%. Su Rai Premium LastCop ha raccolto 389mila spettatori con l’1,39%. Su Nove L’Assedio a 370mila e 1,5%. Su Tv8 X Factor Corsa verso il Live a 325mila spettatori e 1,4%.%. Su La5 per Un giorno per caso 369mila e 1,5%. Su Rai Movie Notti magiche ha avuto 254mila spettatori e 1%. Su Cine34 Il Camorrista ha avuto 243mila spettatori e 0,95%. Su Real Time Una prigione per innamorarsi a 235mila e 0,84%. Su Top Crime per Law & order 182mila e 0,65%.

Nel preserale, vince la cucina. Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 337mila spettatori con 1,4%. Su Nove Little Big Italy a 309mila e 1,4%.

In access. Corsi batte Papi. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 598mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 568mila spettatori con il 2%. Su Rai4 Criminal Minds 367mila spettatori e 1,4%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 41mila spettatori con lo 0,7%. Su Nove Famiglie da incubo a 88mila e 1,6%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 107mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Vite da Copertina ha raccolto 148mila spettatori con l’1%.

In seconda serata su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 170mila e 1,6%. Su Tv8 Hitch 146mila e 2,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Juve-Barcellona)