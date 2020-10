Ascolti tv 28 ottobre 2020: la Juventus perde, ma vince in Auditel

Juventus-Barcellona 23%, Ulisse – Il piacere della scoperta 13,1% e Chi l’ha visto? 7,9%

Mercoledì di coppa la partita Juventus-Barcellona di Champions League su Canale5, vinta dai catalani per 2 a 0, che ha registrato il 23% di share media con 6,173 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa il match Inter-Borussia Moenchengladbach sull’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 16,54% e 4,2 milioni.

Dietro il calcio sempre Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai1 con il 13,1% e 2,952 milioni di spettatori. Sette giorni fa il programma di divulgazione di Alberto Angela aveva portato a casa il 14,70% e 3,2 milioni.

Terza posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 7,9% e 1,764 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’8,59% e 1,8 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Appena sotto il podio la serie Mare Fuori su Rai2 con il 7,5% e 1,716 milioni, poi il film Grease su Italia1 con il 5,1% e 1,217 milioni e Stasera Italia Speciale su Rete4 al 4,3% e 965 mila spettatori.

Chiudono la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera Atlantide su La7 con il 3,6% e 693 mila contatti, poi L’assedio sul Nove all’1,5% e 370 mila e X Factor 2020 su Tv8 all’1,4% e 325 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,1%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,5%.

Guess my age 4 su Tv8 al 2% e 568 mila, mentre Deal with it 2 sul Nove al 2,3% e 633 mila registra il suo record stagionale.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Juventus-Barcellona)