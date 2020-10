Ascolti tv 27 ottobre digital e pay: per la Champions su Sky, Shakhtar-Inter 4,2% e Atalanta-Ajax 2,7%. Tutti i match del prime time 4,3%. I Matrimoni di Real Time svettano

Su Sky Uno Antonino Chef Academy ha raccolto 116mila spettatori di flusso e lo 0,44%. Tra le native digitali free in prime time: su Real time Matrimonio a prima vista 791mila e 2,92%; su Iris Carovana di fuoco a 565mila e 2,2%. Su Rai4 Pelham 123: Ostaggi in metropolitana 551mila spettatori e 2,2%.

Ascolti: su Tv8 Ogni Mattina permane un trend deludente

C’era il calcio della Champions League, in preserale e prima serata, martedì 27 ottobre a funzionare da opzione alternativa forte alla programmazione di base. Tra le generaliste stavolta ha vinto Imma Tataranni in replica su Rai1, che ha regolato Quo Vado su Canale5. Ma il fenomeno di serata è stato Il Collegio, capace di concentrare tanti giovani su Rai2, mentre Matrimonio a prima vista su Real Time è tornato a fare il protagonista nella collocazione classica del martedì.

Ma partiamo dalla Champions League. Su Sky le partite della prima serata, Atalanta-Ajax compresa, sono arrivate 1,169 milioni di spettatori con il 4,3%. Il match di Bergamo, pareggiato due a due dalla Dea con i Lancieri, ha conseguito 716mila spettatori ed il 2,7%. Molto più forte è andata Shakhtar-Inter alle 19.00: 987mila spettatori ed il 4,2%, con il complesso delle partite della fascia a 1,140 milioni e 4,9%; vale la pena registrare che sette giorni prima Dinamo Kiev-Juventus aveva riscosso da solo 1,281 milioni di spettatori con il 5,8% di share; il complesso delle partite di quella fascia oraria era arrivato 1,4 milioni circa con il 6,3% di share. Inoltre su Sky Uno Antonino Chef Academy ha raccolto 116mila spettatori di flusso e lo 0,44%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Real Time ma va forte il western di Iris

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 850mila spettatori e 3,1%, al netto delle riemissioni a 791mila e 2,92%; su Iris Carovana di fuoco a 565mila e 2,2%. Su Rai4 Pelham 123: Ostaggi in metropolitana 551mila spettatori e 2,2%. Su Nove Deja vu-Corsa contro il tempo 327mila e 1,41%. Su Tv8 Men in black II 319mila spettatori e 1,24%. Su Rai Movie Il medico di campagna a 287mila spettatori e l’1,1%. Su Rai Premium Un’estate in Danimarca a 279mila spettatori e 1%. Su 20 Ticker a 267mila e 1%. Su TopCrime Chicago PD 199mila spettatori e 0,7%. Su Cine34 Romanzo Popolare 193mila e 0,74%; su La5 GF Vip 163mila spettatori e 0,85%;

In access Su Nove Deal with it ha raccolto 695mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 Guess my age a 586mila e 2,1%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 336mila spettatori con l’1,4%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 43mila spettatori e 0,7%. Ogni Mattina dopo il tg 103mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 160mila spettatori e 1,2%. Su Rai Sport Sampdoria-Salernitana di Coppa Italia ha raccolto 149mila spettatori e l’1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Antonio Conte ieri)