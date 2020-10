Niente TV: 007 aspetta che riaprano i cinema

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: “No Time to Die” non andrà in streaming al miglior offerente fra Amazon Prime, Netflix e Apple tv. “Non voci di corridoio- ha detto a Variety un portavoce di MGM- il film non è in vendita. L'uscita è stata posticipata al 2021 per preservare l'esperienza di fronte al grande schermo per gli spettatori”.

James Bond non andrà in piattaforma

James Bond – No Time to Die non andrà in piattaforma streaming. Lo ha detto alla testata statunitense Bloomberg un portavoce della Mgm, la major dietro il venticinquesimo capitolo delle avventure dell’agente 007. Pochi giorni fa infatti la stessa Bloomberg, insieme a Variety, aveva riportato i «rumors» che serpeggiavano a Hollywood: che il nuovo James Bond diretto da Cary Joji Fukunaga sarebbe stato venduto a una piattaforma streaming, o meglio al miglior offerente fra Amazon Prime, Netflix e Apple tv. No Time to Die è uno dei tanti blockbuster hollywoodiani la cui uscita è stata posticipata più volte a causa della pandemia di covid, forse quello che ha subito più ritardi: inizialmente a causa dell’uscita dal progetto del regista Danny Boyle per «divergenze artistiche», e poi per la diffusione in tutto il mondo del coronavirus: da aprile 2020 è slittato a ottobre, e infine di nuovo ad aprile – del 2021.

Secondo le fonti citate da Variety, la Mgm avrebbe chiesto alle piattaforme che volevano accaparrarsi il film 600 milioni di dollari, e la trattativa sarebbe naufragata proprio perché nessuna era disposta a offrire più della metà della cifra proposta. «Non commentiamo delle voci di corridoio – ha detto a Variety un portavoce della major – il film non è in vendita. L’uscita è stata posticipata al 2021 per preservare l’esperienza di fronte al grande schermo per gli spettatori».

(Nella foto James Bond)