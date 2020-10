Ascolti tv 27 ottobre 2020: Imma Tataranni vince, ma a fare il botto è Il collegio

Ieri, martedì 27 ottobre 2020, la fiction di Rai1 in replica domina gli ascolti tv, seguito dal film di Canale5. Il docu-reality di Rai2 fa il record d’esordio di tutte le edizioni.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 15,31%, Quo vado? 12,15% e Il collegio 11,58%

Le repliche di Imma Tataranni – Sostituto procuratore sono state un ottimo affare per Rai1, infatti anche ieri sera, martedì 27 ottobre, ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 15,31% di share media con 3,499 milioni di spettatori. Settimana scorsa la serie aveva raccolto il 16,16% con 3,5 milioni.

Seconda piazza per il film Quo vado? Su Canale5 con il 12,15% e 2,821 milioni Negli anni il film di Checco Zalone sull’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa: 16,7% e 4,6 milioni il 26 marzo 2020, 12,37% e 2,9 milioni il 19 febbraio 2019, 13,78% e 2,8 milioni il 14 settembre 2018, 24,98% e 6,2 milioni l’8 gennaio 2018.

Medaglia di bronzo per Il Collegio su Rai2 con un debutto record all’11,58% e 2,520 milioni di contatti.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con Le Iene su Italia1 al 9,02% e 1,596 milioni, poi diMartedì su La7 al 5,20% e 1,207 milioni, #Cartabianca al 5,17% e 1,170 milioni e Fuori dal coro su Rete4 al 5,19% e 993 mila contatti.

Continua bene Matrimonio a prima vista su Real Time con il 2,9% e 791 mila

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,2%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,9%.

Guess my age 4 su Tv8 al 2,1% e 586 mila, mentre Deal with it 2 sul Nove al 2,5% e 694 mila registra il suo record stagionale.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Imma Tataranni – Sostituto procuratore)