Ascolti tv 26 ottobre digital e pay: Milan-Roma 6%. Gomorra si mangia Panella rifritto

C’era calcio che conta al lunedì, nella prima serata del 26 ottobre, con sulla pay niente meno che Milan-Roma, terminata con un pareggio 3 a 3 molto spettacolare. L’emozionante posticipo del Meazza ha ottenuto su Sky ben 1,6 milioni e il 6%; sette giorni prima, per intenderci, Verona-Genoa, aveva riscosso 348mila spettatori e l’1,3% di share, mentre la sera prima, alla domenica, Juve-Verona aveva ottenuto 1,8 milioni ed il 7,1% di share. Tra le generaliste ha vinto come sempre Alessandro Gassmann che con Io ti cercherò su Rai1 ha raggiunto quota 4,374 milioni e il 18,5% di share, con il GfVip su Canale 5 a 3,1 milioni e 19,2% e Report sulla terza rete a quasi 2,4 milioni con il 9,4%. Da registrare sulle emittenti native digitali free il debutto in simulcast sui canali di Discovery di Francesco Panella. Non esplosivo, ma efficace, su tre canali affini.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Gomorra e batte il simulcast di Panella su tre canali Discovery

In prima serata su Tv8 Gomorra ha conquistato 701mila spettatori con il 2,9%; su Nove, Real Time e Food Network Riaccendiamo i fuochi ha conquistato 671mila spettatori ed il 2,5% (362mila e 1,4% su Nove con la crisi della ristorazione in era Covid); su Rai Movie Lo chiamarono il Magnifico a 432mila spettatori e 1,74%; su Iris The Butler a 346mila e 1,51%. su 20 La nascita della leggenda a 296mila spettatori con 1,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher 267mila spettatori e 1,1%. Su TopCrime Csi New York 206mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Tale e quale show 190mila spettatori e 0,9%. Su Cine34 Onda su onda 140mila e 0,6%. Su Rai4 Jessica Jones a 90mila spettatori con 0,4%.

In access su Tv8 Guess my age a 645mila e 2,3%. Su Nove Deal with it ha raccolto 609mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 369mila e 1,3%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 355mila spettatori con l’1,4%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60mila spettatori e 0,9%. Ogni Mattina dopo il tg 110mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 182mila spettatori e 1,2%.

In seconda serata su Tv8 Escobar 235mila e 2,3%, su Rai4 Sei ancora qui 112mila spettatori e 1%. Su Nove Avamposti 264mila e 1,6 e 205mila e 2,8%. Su Tv8 Escobar 235mila e 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Franceco Panella)