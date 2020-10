Ascolti tv 26 ottobre 2020: Gassmann chiude in bellezza ancora davanti al Grande Fratello Vip

Io ti cercherò 18,5%, Grande Fratello Vip 19,15% e Report 9,38%

L’ultima puntata della fiction Io ti cercherò su Rai1 ha registrato il 18,5% di share media con 4,4 milioni di telespettatori, così suddivisi: 17,66% e 4,672 milioni con il primo episodio, 19,50% e 4,096 milioni con il secondo. La serie tv con Alessandro Gassmann settimana scorsa aveva raccolto il 18,5% con 4,4 milioni.

Dietro, anche questa settimana, il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 19,15% e 3,114 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva portato a casa il 20,66% e 3,4 milioni.

Terza posizione per Report su Rai3 con il 9,38% e 2,329 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste aveva fatto il 10,39% e 2,5 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Jack Ryan – L’iniziazione su Italia1 con il 5,58% e 1,351 milioni, poi Quarta Repubblica su Rete4 con il 6,56% e 1,211 milioni e La scelta su Rai2 con il 2,74% e 656 mila contatti.

Chiudono la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste Grey’s Anatomy 16 su La7 con il 2,43% e 628 mila, poi la serie Gomorra su Tv8 al 2,9% e 701 mila e infine Riaccendiamo i fuochi sul Nove all’1,36% e 362 mila spettatori. Il posticipo di Serie A Milan-Roma su sui canali pay di SkySport ha raggiunto il 5,5%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19%.

Guess my age 4 su Tv8 al 2,3% e 644 mila, mentre Deal with it 2 sul Nove al 2,2% e 601 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Io ti cercherò)