Ascolti tv analisi 25 ottobre: Mastronardi unisce. Pioggia di 5Stelle nei talk divisivi: meglio Fazio che D’Urso. Juve stacca Giletti. Boom Tg1 con Conte

Su Rai1 L’Allieva insegna che una buona fiction supera sempre il 20%. Che tempo che fa con De Luca e due ministri grillini si conferma molto più congeniale a Rai3 che a Rai2 e supera per ascolti Live, che ha Di Maio. Juve-Verona fa 1,8 milioni e batte Non è L’Arena. Conte porta in day time il Tg1 a 6,4 milioni e ottiene sull’edizione speciale del Tg5 4 milioni.

Ascolti tv, la guerra delle scalette: Fazio punta su Azzolina, Spadafora e Venier; D’Urso su Di Maio, Morgan, Lollo e Dalla Chiesa; Giletti su Sileri, De Magistris e i temi crime.

Giornata televisivamente particolare, quella del 25 ottobre, con il corona virus che ha superato quota 21 mila contagiati (erano 11 mila nuovi contagiati giornalieri la domenica prima) e la paura che ha tenuto la gente a casa, ma fino ad un certo punto. Per chi – dopo il dpcm all’ora di pranzo – si voleva fermare sul divano, è stato particolarmente robusto il menù sportivo, soprattutto al pomeriggio: c’erano il calcio della Serie A su Sky e Dazn, il motociclismo e la Formula 1 sulla pay e in differita su Tv8, l’ultima tappa di Milano del Giro d’Italia. Ma era vivace anche la programmazione ‘normale’ del day time, con i vari contenitori in pista.

La graduatoria del prime time: con la Juve su Sky e senza l’effetto Conte

In prima serata a disturbare e sparigliare la griglia standard c’era Juventus- Verona sulla pay tv. Il match terminato uno a uno ha riscosso 1,8 milioni di spettatori ed il 7,1% di share, conquistando un virtuale quarto posto. Ma vediamo come hanno gareggiato i soliti noti. Ha vinto facile l’ammiraglia pubblica anche stavolta, dimostrando che un buon prodotto le rende sempre più del 20% di share.

Su Rai1 L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale Stefano Assisi, Antonia Liskova nel cast, ha avuto 4,493 milioni ed il 20,5% (sette giorni fa aveva avuto, dopo Giuseppe Conte, 4,575 milioni ed il 21,1%; due settimane prima a 4,473 milioni ed il 20,5%).

Su Rai3 un appuntamento molto politico di Che Tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno avuto Lucia Azzolina, Vincenzo Spadafora, Vincenzo De Luca, Walter Veltroni tra gli ospiti, ma anche Mara Venier collegata, ha riscosso 2,9 milioni di spettatori e 11,5% di share e poi col Tavolo 1,278 milioni e 7,8% di share.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso’ avendo tra i contenuti e gli ospiti, dopo Luigi Di Maio, Rita Dalla Chiesa, Gina Lollobrigida, Morgan ed un folto gruppo di vip in condizioni economiche (dichiarate) disagiate, ha conquistato in apertura 1,854 milioni ed il 12,3% di share e poi 2,4 milioni ed il 9,2% (sette giorni prima in apertura 2,990 milioni ed il 10,8% di share e poi 2,275 milioni ed il 14,5%).

Su Rete 4 Non è L’Arena, ospitando o collegandosi con Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Sallusti, Francesco Piccinini, Francesco Emilio Borrelli, Alessandro Cecchi Paone, Giulio Gambino, Pierino Di Silverio, Franco Fenoglio, Antonio D’Amore, Sandra Amurri, Michele Placido, Antonio Mastrapasqua, Roberta Bruzzone, ha conquistato 1,450 milioni e 5,5% di share nella prima parte e 1 milione di spettatori e 6,5% di share nella seconda parte (1,7 milioni e 6,3% di share nella prima parte e 850mila spettatori e 5% di share nella seconda parte la settimana scorsa).

Più staccati sono arrivati i telefilm di Rai2 e i film di Italia 1 e Rete4.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per Ncis Los Angeles 1,245 milioni e 4,7% di share; per Ncis New Orleans 944mila e 3,9% di share. Quindi per la Domenica Sportiva 788mila spettatori e 5,8% di share. Su Italia 1 X-Men -L’inizio, con James Mcavoy e Michael Fassbender protagonisti, ha conquistato 1,055 milioni di spettatori e 4,7% di share e poi Pressing Serie A a 597mila e 4,8% e 348mila e 4,8%. Su Rete4 la pellicola drammatica diretta e interpretata da Ben Affleck, The Town, ha avuto 580mila spettatori e il 2,8% di share.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 15,8% di share nella presentazione, 17,1% prima parte e 22,5% nella seconda, Paese che vai 18%, A Sua Immagine 17% e la Santa Messa 19,5%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 17,5%, la Santa Messa al 11,1%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 19,5% e Linea Verde 20,3%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,8% e Melaverde 14,6% di share.

Su Rai1 Tg1 delle 13.00 con Giuseppe Conte in menù a 6,4 milioni ed il 30,2%. Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 16,5% ed il 15,9% di share e poi Da Noi a Ruota libera ha conseguito il 13,9% di share. Su Rai2 il Giro d’Italia fa 7,9% nella prima parte e 12,9% nella seconda, col Processo alla Tappa al 8,9%. Su Canale 5 L’Edizione Straordinaria del TG5 con la Conferenza Stampa di Giuseppe Conte ha raccolto 4 milioni di spettatori con il 18,9%. Più tardi dopo le soap Domenica Live raccolto il 13%. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 7,9% Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 6,3%. Inoltre su TV8 la MotoGp in differita ha riscosso 913mila spettatori (4,6%) e la differita della Formula 1 è stata seguita da 571mila spettatori con il 3,2% di share.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,8 milioni e 18,1% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,244 milioni di spettatori con uno share del 12,1%. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa a 1,840 milioni di spettatori e 7,2%. Su Italia1 CSI a 1,039 milioni di spettatori con il 3,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,256 milioni di spettatori (4,8%) e poi 1,137 milioni e 4,3%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 16,4% e il 19,5%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 12,1% e 14,6%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,260 milioni e 24,7%; Tg5 a 4,757 milioni e 18,6%; TgLa7 a 1,079 milioni e 4,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Allieva)