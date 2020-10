Ascolti tv 23 ottobre: Conti vince con Pago, Signorini rimonta con Bettarini, bene Crozza e Zoro. Flop Titolo Quinto

La consueta partita tra ammiraglie venerdì 23 ottobre, con i numeri della pandemia in crescita sempre più preoccupante e più gente davanti al televisore. In leggera flessione Carlo Conti (Pago ha vinto la decima edizione di Tale quale show) è cresciuto Alfonso Signorini (Stefano Bettarini è entrato dentro la casa del Grande Fratello) e, più moderatamente, anche Maurizio Crozza. Bene ha fatto anche Diego Bianchi, che ha superato Roberto Giacobbo, non finendo molto lontano da Gianluigi Nuzzi. Flop, invece, per il nuovo talk di Rai3.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti

Su Rai1 la nuova puntata stagionale di Tale e quale show, con alla conduzione Carlo Conti e nel cast Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, Pago, Virginio e Luca Ward ha conquistato 4,209 milioni e 19,1% (4,282 milioni di spettatori con il 19,4% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Antonella Elia opinionisti, ha avuto 3,398 milioni ed il 19,2% (3 milioni di spettatori con il 17,4% di share sette giorni prima).

Su Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza a 1,398 milioni e 5,5% di share (a 1,353 milioni e 5,3% di share sette giorni prima).

Su Rai2 Ncis 1,454 milioni e 5,5%; per Rookie 1,249 milioni a 5,2% di share.

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,095 milioni di spettatori con il 5,6% di share (1,171 milioni di spettatori con il 6,1% di share sette giorni prima).

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione e Daniele De Rossi tra gli ospiti, ha portato a casa 987mila spettatori con uno share del 5% (898mila spettatori con uno share del 4,7% sette giorni prima).

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 950mila spettatori e 4,6% (venerdì scorso a 1,120 milioni di spettatori e 5,6%).

Su Tv8 la puntata dei Last call di X Factor a 660mila e 2,9%.

Su Rai3 il nuovo talk territoriale Titolo Quinto ha raccolto solo 641mila spettatori e il 2,8%.