Il collegio: la generazione Tik Tok portata nel 1992

Generazione TikTok. Che sorpresa finire negli Anni 90

La Repubblica, pagina 38, di Paolo Di Paolo.

Se c’è ancora qualcuno che non coglie la differenza fra didattica in presenza e didattica a distanza, un buon corso accelerato sul tema potrebbe essere la nuova stagione del docu-reality II Collegio, in onda su Rai2 da martedì 27 in prima serata. Ma d’altra parte, nel caso, si tratterebbe di un difetto, più che d’immaginazione, di memoria: significa non riuscire a ricordare che cosa vuol dire vivere una giornata sui banchi di scuola. Significa averlo dimenticato.

Anche se il collegio in questione è un imponente e austero palazzo di Anagni, anche se i professori sono accigliatissimi, caricatura quasi felliniana dei docenti inflessibili, danno del lei agli studenti e li chiamano per cognome (preceduto da signor o signorina), anche se i sorveglianti requisiscono smartphone e generi di conforto, anche se il ferreo preside invita al rispetto di questo «presidio di onestà e rettitudine», lo strano impasto di emozioni che è la scuola non viene ingabbiato. In qualche modo, esplode. Perché la scuola è sì la lezione di statistica della professoressa Petolicchio fra sbadigli e nebbia in testa o il test in cui si chiede agli aspiranti collegiali di coniugare “nuocere” al passato remoto (cadono anche i migliori, non fate i gradassi). Ma poi è anche tutto il resto: la timidezza, l’anticonformismo, l’ignoranza e l’arroganza di ciascuno; il tempo rapidissimo in cui si passa dalla reciproca diffidenza alla condivisione. Essere parte di una piccola comunità. Condizionata e messa alla prova da regole disciplinari vecchio stile, con tanto di uniforme da conquistare e indossare.

Viaggio nel 1992

E da una sorta di macchina del tempo che costringe ragazze e ragazzi post-novecenteschi a piombare nel 1992. Back in the 90’s è il sottotitolo della nuova stagione, che trascina i TikToker nati negli anni Duemila nell’Italia di Tangentopoli e delle stragi di mafia, ovvero, per loro, nel medioevo. Nell’Europa sbalestrata e euforica dopo la caduta del Muro, con colonna sonora d’epoca, dagli Oasis a Luca Carboni («Chi sono gli 883?» domanda candidamente un’allieva) e tecnologie retrodatate. Il cellulare, intanto, si molla all’ingresso, con conseguente sconcerto, o meglio shock, tutto sommato recuperabile. Perché poi il giorno per giorno “in presenza” è forse più travolgente perfino delle notifiche social. Forse.

Anche se, per raccontarsi, una ragazza dice che da grande vuole «fare Chiara Ferragni». E ciascuno dei protagonisti diventerà a suo modo una piccola gloria locale fra gli over 50 residenti nei pressi, e un influencer nazionale fra gli under 20. Che seguono poco la tv generalista, ma per II Collegio fanno un’eccezione, o lo recuperano su RaiPlay.

(Nella foto Il Collegio)