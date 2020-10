Ascolti tv 20 ottobre digital e pay: vola la Champions su Sky, Dinamo-Juve al 5,8% e poi Lazio-Borussia 2,6%. Tutti i match del prime time al 4,5%

Ascolti: su Tv8 Ogni Mattina mantiene un trend deludente

C’era il calcio della Champions League, in preserale e prima serata, martedì 20 ottobre a funzionare da opzione alternativa forte alla programmazione di base. Tra le generaliste stavolta ha vinto l’ultima puntata di Temptation island su Canale 5, che ha regolato la replica di Imma Tataranni su Rai1. Da registrare, inoltre, c’era l’assenza di Matrimonio a prima vista su Real Time, in onda stasera mercoledì 21 ottobre, che fin qui era stato protagonista del martedì.

Ma partiamo dalla Champions League. Su Sky le partite della prima serata, Lazio-Borussia Dortmund compresa, sono arrivate 1,146 milioni di spettatori e 4,6%. Il match dell’Olimpico, vinto dai biancocelesti, ha conseguito 664mila spettatori ed il 2,6%. Molto più forte è andata Dinamo Kiev-Juventus nella fascia precedente. Il match vinto dai bianconeri per due a zero ha riscosso da solo 1,281 milioni di spettatori con il 5,8% di share; il complesso delle partite di quella fascia oraria è arrivato 1,4 milioni circa con il 6,3% di share. Inoltre su Sky Uno 4 Hotel ha raccolto 222 mila spettatori di flusso e lo 0,9%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il western di Iris

In prima serata su Iris El Dorado a 558mila e 2,5%. Su Rai4 I bambini di Cold Rock a 444mila spettatori con 1,8%. Su Nove Man on Fire 409mila e 2%. Su Rai Movie Destini incrociati a 395mila spettatori e l’1,7%. Su 20 Jupiter a 326mila e 1,42%. Su Tv8 Elysium 300mila spettatori e 1,3%; su La5 Rosamunde Pilcher 279mila spettatori e 1,18%; su Rai Premium Un’estate a Oxford a 248mila spettatori e 1%. Su TopCrime Chicago PD 206mila spettatori e 0,8%, su Real time Il ragazzo di 380 chili 204mila spettatori e 0,8%. Su Cine34 Quel bravo ragazzo 195mila e 0,8%.

In access Su Nove Deal with it ha raccolto 617mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 526mila e 2%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 260mila spettatori con l’1,1%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 40mila spettatori e 0,7%. Ogni Mattina dopo il tg 102mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 156mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dinamo Kiev -Juventus)