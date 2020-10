Ascolti tv analisi 20 ottobre: Marcuzzi regola Scalera, poi Brignano e Floris. La Champions batte Giordano. Gruber uber talkers

Tanti virologi, la Lazio in Champions League, Vanessa Scalera contro Alessia Marcuzzi, Brignano contro i kickboxer, ieri sera in tv. L’ultima puntata del reality sulle corna parte tardi e batte la replica della fiction materana di Rai1 in sovrapposizione. Dietro arriva Brignano che precede Floris, che stacca di poco Berlinguer, per nulla in crisi senza Corona. Fuori dal coro subisce Temptation Island e il calcio più dei colleghi.

Ascolti tv talk: in access Otto e Mezzo supera 2,1 milioni e batte virtualmente anche i talk di prima serata. Lilli poi ospite da Floris, che batte di poco Berlinguer. Giordano soffre la Marcuzzi. E la Lazio

Una presenza speciale ha spacchettato gli equilibri della serata tv di martedì 20 di ottobre. Canale 5 ha messo in griglia il docureality sulle corna, arrivato agli esiti finali, con la puntata comprensiva pure di quello che era successo alle varie coppie nip un mese dopo la fine del gioco. Imma Tataranni in replica ha retto ai soliti livelli, ma ha perso la partita. Giovanni Floris crescendo un poco ha non di molto superato Bianca Berlinguer, vedova felice, fin qui, delle copertine di Mauro Corona. Mentre è arrivato più staccato Mario Giordano, che ha proposto una puntata molto scarna ed essenziale (aiutato soprattutto dai colleghi di scuderia Vittorio Feltri, Paolo del Debbio e Nicola Porro) del suo talk, che quindi non ha disturbato per nulla il successo dell’ammiraglia Mediaset.

La graduatoria: avviandosi tardi, dopo una puntata extralarge di Striscia, vince di misura Temptation Island su Canale 5 davanti al sostituto procuratore di Matera in replica su Rai1. Sul podio Brignano

Su Rai1 il nuovo passaggio di Imma Tataranni, con Vanessa Scalera protagonista è calata a 3,589 milioni e 16,2% (a 3,846 milioni di spettatori ed il 17,4% sette giorni prima). Partendo alla 21.50 e terminando sei minuti dopo l’una di notte, Temptation Island ha ottenuto 3,504 milioni di spettatori e con il 21% di share, in chiaro vantaggio sull’ammiraglia rivale nel periodo in sovrapposizione. Per il podio la gara è stata chiusa. Su Rai2: Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore, è calato a 1,552 milioni ed il 6,2% (a 1,783 milioni di spettatori e 7,3% sette giorni prima) ma si è confermato terza forza, aiutato pure dall’opposizione debole e molto maschile di Italia 1: la pellicola Kickboxer: Retaliation ha raccolto 1,078 milioni di spettatori e il 4,7% di share, senza disturbare Canale5.

Talk, talk, talk: Floris regola Berlinguer, per Giordano puntata ‘scarica’ con i colleghi Del Debbio, Feltri e Porro

Equilibri tutto sommato confermati tra i programmi di approfondimento. Su La7 DiMartedì ha schierato il suo solito esercito di ospiti: Roberto Speranza, Ilaria Capua, Pierluigi Bersani, Pietro Senaldi, Alessandro Sallusti, Monica Maggioni, Marco Damilano, Barbara Gallavotti, Alberto Mantovani, Pierpaolo Sileri, Myrta Merlino, Pietro Senaldi, Sergio Rizzo, Stefania Salmaso, Beatrice Lorenzin, Stefania Salmaso, Maurizio Martina, Claudio Cerasa, Emanuela Tommasi, Michel Martone, Sandra Zampa, Nando Pagnoncelli, Marco Antonellis, Sveva Casati Modignani. Giovanni Floris ha scatenato Neri Marcorè al centro e poi in coda al programma ed ha conquistato così 1,287 milioni di spettatori e il 5,9%.

Su Rai Tre #Cartabianca ha risposto con Massimo Galli, Corrado Augias, Maurizio Belpietro, Giorgio Gori, Luigi De Magistris, Fabrizio Pregliasco, Andrea Scanzi, Graziano Del Rio, Giuseppe Remuzzi, Enrico Vanzina, Nunzia De Girolamo, Enrico Lucci, Mariacristina Settembrese, Loretta Forelli. Così organizzata Bianca Berlinguer ha conseguito 1,190 milioni di spettatori e il 5,6%, confermando di non soffrire l’assenza di Mauro Corona anche in una serata di lettura più complicata del solito.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha ospitato Vittorio Feltri, Nicola Porro, Orietta Berti, Paolo Del Debbio, Paolo Brosio, Fabrizio Pregliasco, Hoara Borselli. Così allestito il programma di Mario Giordano ha ottenuto 846mila spettatori ed il 4,6% (999 milioni di spettatori e il 5,7% sette giorni prima).

In questo contesto su Sky le partite di Champions League, Lazio-Borussia Dortmund compresa, sono arrivate 1,146 milioni di spettatori e 4,5%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,571 milioni e 17,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,538 milioni di spettatori e 16,9% con durata extralarge. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,132 milioni di spettatori con il 4,4%, Un Posto al Sole 1,692 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi 1,054 milioni di spettatori con il 4%. Su La7 Otto e mezzo a 2,155 milioni di spettatori e 8,1% di share. Su Rai2 Tg2 Post a 1,430 milioni di spettatori e il 5,3% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 1,288 milioni di spettatori e 4,9% di share e poi 1,188 milioni e 4,4%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,662 milioni e 16,3% e 4,176 milioni e 19,9%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,3 milioni di spettatori e 15,1% e 3,678 milioni e 18,2%. Su Rai3 TGR 3,278 milioni di spettatori con il 14,8%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,2%; Storie Italiane al 16,7% e 14,6%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,4%, 16,8% e 14%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3% Su Rai3 Agorà 7,6%, Mi Manda Rai3 5,1%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break al 4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 12,2% di share. Su Canale 5 Forum al 18,1%. Su Rai2 I fatti vostri 5,3% e 7%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,5%. Su Rai3 Elisir al 6,5%, Quante Storie 6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6%, nella prima parte e 1,6% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,5% nella prima parte e 4,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,9%; Paradiso delle Signore 17%. Preghiera per la pace 10,7%. Su Canale5 Beautiful 18,5%, Una Vita 18,4% di share, Uomini e Donne 21,6%, GFVIP al 17,3%, Il Segreto al 15,8%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 16,3% nella prima parte, 17,5% nella seconda parte e 13,5% nella terza parte corta. Su Rai 2 il Giro d’Italia 9,7% e col Processo alla Tappa 7,3%. Su Rai3 Geo a 6,9% e 11,4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,2%. Su La7 Tagadà 2,7%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta al 9,8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 15,8%. Su Rai2 Una pezza di Lundini 2,9% e Giovani e famosi 2,2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 4,8%. Su Italia1 X-Men 4,9%. Su Rete 4 La Vita Scandalosa di Lady W 4% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,3 milioni e 21,6%; Tg5 a 4,564 milioni e 18,3%; TgLa7 1,439 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di DiMartedì)