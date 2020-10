Ascolti tv 20 ottobre 2020: Temptation e fiction Rai in un testa a testa fino all’ultimo spettatore

Ieri, martedì 20 ottobre 2020, Canale5 4 Rai1 hanno sostanzialmente pareggiato in termini di contatti unici. Terza posizione per Rai2.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 16,16%, Temptation Island 20,97% e Un’ora sola vi vorrei 6,17%

Un testa a testa avvincente tra Rai1 e Canale5 nella prima serata di ieri, martedì 20 ottobre, ma in termini di contatti unici l’ha spuntata la fiction in replica Imma Tataranni – Sostituto procuratore, che ha registrato il 16,16% di share media con 3,589 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa serie della rete ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 17,43% e 3,846 milioni.

Temptation Island chiude in bellezza la stagione con il 20,97% e 3,504 milioni d’italiani collegati, anche se in sovrapposizione ha vinto (alle 13 le analisi delle curve su TvZoom). Il programma di Maria De Filippi è cresciuto dell’8% rispetto all’ultima puntata dell’ottobre 2019 e del 16% rispetto alla puntata precedente.

Terza posizione per Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con il 6,17% e 1,552 milioni. Lo show di Enrico Brignano sette giorni fa aveva fatto il 7,25% e 1,783 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La gara dei talk show di attualità ha visto vincere diMartedì su La7 con il 5,85% e 1,287 milioni, seguito da #Cartabianca su Rai3 al 5,55% e 1,190 milioni e da Fuori dal coro su Rete4 al 4,59% e 846 mila.

La classifica si completa con il film Kickboxer Retaliation su Italia1 con il 4,69% e 1,078 milioni, con Man on Fire – Il fuoco della vendetta sul Nove al 2% e 409 mila spettatori e con Elysium su Tv8 all’1,3% e 300 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 19,9%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,2%.

Guess my Age su Tv8 all’1,98% e 526 mila contatti, mentre Deal With It sul Nove al 2,3% e 617 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Imma Tataranni – Sostituto procuratore)