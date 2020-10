Addio Dplay e Dplay+: nasce Discovery+

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: aggregherà per la prima volta in Uk i canali free e quelli pay della società, oltre ai relativi contenuti on demand e per questo avrà un abbonamento mensile da 5 sterline al mese o 50 sterline all'anno (5,50 o 55 euro). Il cambiamento di nome per l'Italia arriverà il prossimo anno. E ci sarà anche una nuova app.

Dplay Plus diventerà Discovery+

ItaliaOggi, pagina 21, di Andrea Secchi.

Ieri l’annuncio nel Regno Unito: Dplay Plus diventerà a breve Discovery+, un nome che sottolinea il peso che, insieme con gli altri canali di distribuzione, ha assunto lo streaming nella strategia globale del gruppo statunitense. Discovery+ aggregherà per la prima volta in Uk i canali free e quelli pay della società, oltre ai relativi contenuti on demand e per questo avrà un abbonamento mensile da 5 sterline al mese o 50 sterline all’anno (5,50 o 55 euro) mentre finora il Dplay inglese, che comprendeva solo i canali in chiaro, era gratuito.

Il cambio di marchio riguarderà però fra qualche mese anche l’Italia così come gli altri paesi in cui il servizio è presente. Nella Penisola Discovery si era già portata avanti, aggiungendo al Dplay free anche la versione Plus, che costa 3,99 euro al mese (e un risparmio pari a due mesi di abbonamento se si sceglie il pagamento annuale) e comprende 5 cinque canali premium del gruppo, anteprime sui contenuti dei canali free e niente pubblicità.

(Nella foto DPlay)