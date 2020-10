Ascolti tv 19 ottobre digital e pay: Verona-Genoa si ferma all’1,3%. Sandra Bullock batte Gomorra4

Tra le native digitali free in prime time tre abbondantemente sopra il 2% e mezzo milione: su Iris The Blind Side a 610mila e 2,63%. Su Tv8 Gomorra 4 579mila spettatori con il 2,4%; su Rai Movie Il mio nome è nessuno a 503mila spettatori e 2%.

Ascolti: su Tv8 Ogni Mattina ha un trend insufficiente

C’era poco calcio (che conta) al lunedì, nella prima serata del 19 ottobre, con su Sky ‘soltanto’ Verona-Genoa, che riscosso 348mila spettatori e l’1,3% di share. Tra le generaliste ha vinto come sempre Alessandro Gassmann che con Io ti cercherò su Rai1 ha raggiunto quota 4,4 milioni e il 18,5% di share, con il GfVip su Canale 5 a 3,4 milioni e 20,7% e, vero fenomeno di serata, il rientro di Report, a oltre 2,570 milioni con il 10,4%. Sulla pay su SkyCinema ha fatto bene il film Terminator Destino Oscuro, a 282 mila spettatori complessivi.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il film di Iris

In prima serata su Iris The Blind Side a 610mila e 2,63% con Sandra Bullock, Lily Collins, Kathy Bates , Ray McKinnon nel cast. Su Tv8 Gomorra 4 ha conquistato 579mila spettatori con il 2,4%; su Rai Movie Il mio nome è nessuno a 503mila spettatori e 2%; su Real time Vite al limite e poi… 321mila spettatori con 1,3%; Su 20 I Vichinghi 305mila e 1,2%. Su Nove Ultimo, il capitano 274mila e 1,1%. Su La5 Oltre l’Oceano 240mila spettatori e 1%. Su Rai Premium Katie Fforde 221mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Csi New York 206mila spettatori e 0,8%, su Rai4 Daredevil a 194mila spettatori con 0,8%. Su Cine34 Mio fratello è figlio unico 177mila e 0,72%.

In access su Tv8 Guess my age a 586mila e 2,2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 583mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 371mila e 1,4%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 345mila spettatori con l’1,5%. Sul Nove Little Big Italy 244mila spettatori e 1,2%.

La mattina su Sul Nove Famiglie da Incubo 74mila spettatori e 1,4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60mila spettatori e 1,1%. Ogni Mattina dopo il tg 106mila e 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 144mila spettatori e 1,2%.

In seconda serata su Real Time La Clinica per Rinascere 320mila spettatori e 2,2%. Su Nove Avamposti 264mila e 1,6 e 205mila e 2,8%. Su Tv8 40 Carati 191mila e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di The Blind Side)