Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip

Io ti cercherò 18,5%, Grande Fratello Vip 20,66% e Report 10,39%

La fiction Io ti cercherò su Rai1 sta vincendo tutti i duelli con la concorrenza nella prima serata del lunedì, ieri infatti ha registrato il 18,5% di share media con 4,4 milioni di telespettatori, così suddivisi 18,02% e 4,696 milioni primo episodio, 19,21% e 4,161 milioni il secondo. Settimana corsa la serie con Alessandro Gassmann ha aveva raccolto il 19,5% e 4,649 milioni.

Dietro si è piazzato come sempre il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,66% e 3,429 milioni d’italiani collegati. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sette giorni fa aveva portato a casa il 18,73% e 3,120 milioni.

Terza posizione per Report su Rai3 con il 10,39% e 2,573 milioni di contatti. La stessa rete lunedì scorso aveva fatto il 5,79% e 1,419 milioni con Presa diretta.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera continua con il film Killer Elite su Italia1 al 5,53% e 1,325 milioni, poi Quarta repubblica su Rete4 al 5,45% e 1,011 milioni e Fire Squad – Incubo di fuoco su Rai2 al 3,16% e 729 mila.

Chiudono la serie Gomorra su Tv8 al 2,4%, poi Grey’s Anatomy su La7 al 2,21% e Ultimo sul Nove all’1%.

Ascolti tv in daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,6%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,9%.

Guess my Age su Tv8 al 2,2% e 585 mila contatti, mentre Deal With It sul Nove al 2,2% e 593 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Io ti cercherò)