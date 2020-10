Ascolti tv 18 ottobre digital e pay: SkyTg24 al 2,8% con Conte. MotoGp pay 3,9%. Roma lontana da Milan e Napoli

Calcio, Motomondiale e SuperBike in primo piano sulla pay. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Accerchiato 558mila e 2,18%. Su Tv8 Masterchef 459mila e 2,1%; su 20 Van Helsing a 393mila e 1,7%.

Ascolti Motori pay: MotoGp di Aragon su Sky a 641mila e 3,9%; in differita su Tv8 a 855mila e 3,2%

Prima serata difficile da interpretare domenica 18 ottobre, per le altre tv e per la pay in particolare, con tanto pubblico ad aspettare il discorso di Giuseppe Conte e il nuovo Dpcm a partire dall’ora dei tg delle 20.00.

In compenso i Motori sono stati in movimento da prima dell’ora di pranzo in poi, in diretta su Sky e poi in differita su Tv8 dal pomeriggio in poi.

La sfida della MotoGp di Aragon, vinta da Alex Rins, ha conseguito in differita su Tv8 855mila spettatori ed il 3,2% di share; live su Sky la stessa gara aveva raccolto 641mila spettatori e il 3,9%. Inoltre su TV8 la Superbike ha riscosso 426mila spettatori e il 2,6% mentre, di nuovo in tema MotoMondiale, la differita della gara di Moto3 è stata seguita da 399mila spettatori con il 2,6% di share e quella della Moto2 ha conseguito 516mila spettatori con il 2,7%.

Prestazioni meno brillanti di quelle del sabato per il calcio di Serie A. Torino-Cagliari ha avuto 431 mila spettatori ed il 2,7%; Udinese-Parma 474mila e 2,6%. E alla sera Roma-Benevento 836mila e 3,14%. Sabato pomeriggio Inter-Milan aveva raccolto 1,8 milioni circa ed il 10,2% e Napoli Atalanta 1,041 milioni ed il 7,2%.

In tema Premier Conte-Time, invece, tra le 21.35 e le 21.49 queste le prestazioni delle all-news: RaiNews24 386mila e 1,4%; TgCom24 217 mila e 0,8%; SkyTg24 768mila e 2,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Iris batte il talent culinario

In prima serata su Iris Accerchiato 558mila spettatori e 2,18%; su Tv8 Masterchef ha registrato 459mila spettatori e 2,1%; su 20 Van Helsing a 393mila e 1,7%. Su Nove Ultimo-Il Capitano a 325mila spettatori e 1,3%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 320mila e 1,19%. Su La5 Dodici regali di Natale a 290mila e 1,12%. Su Rai4 Il Colpevole a 262mila e 1,03%. Su RaiPremium Ho quasi sposato un serial killer 261mila spettatori e 1,02%. Su RaiMovie Matrimoni e altri disastri a 244mila e 0,94%. Su Cine34 Di che segno sei? 202mila spettatori e 0,61%. Su Top Crime Csi a 135mila e 0,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Roma-Benevento ieri su Sky)