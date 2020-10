Ascolti tv 15 ottobre digital e pay: X Factor si conferma coi Bootcamp. I film ‘di menare’ in evidenza

Ascolti tv di X Factor 2020, seconda puntata dei Bootcamp

Covid in espansione, Luca Argentero al rientro, tante opzioni alternative a disposizione per chi aveva voglia di cambiare canale giovedì 15 settembre. Sulla pay in evidenza il secondo appuntamento su SkyUno con i Bootcamp di X Factor e le selezioni delle squadre di Emma e Manuel Agnelli.

Il programma ha raccolto complessivamente 922mila spettatori ed il 3,12% di share e 779mila spettatori di flusso (996mila spettatori complessivi ed il 3,4% con 794mila spettatori di flusso sette giorni prima).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai Movie su Iris

In prima serata su Rai Movie I mercenari a 491mila spettatori e 1,93%. Su Iris Mr Crocodile Dundee a 486mila e 1,9%. Su 20 per Momentum 424mila spettatori con 1,67% di share. Su Cielo L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente a 332mila e 1,3%. Su Rai4 Elementary a 279mila e 1,04%. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 278mila spettatori con l’1,1%. Su Tv8 The Amazing Spiderman 2 253mila spettatori e 1,1%. Su La5 Temptation Island a 234mila e 1,1%. Su Cine34 A ruota libera 219mila spettatori con 0,9%. Su Real time La clinica per rinascere 214mila spettatori con 0,8%. Su Rai Premium Tale e quale show a 201mila e 0,9%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 565mila spettatori con 2,2%, su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 545mila spettatori con il 2,1%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 349mila spettatori e 1,6%. Sul Nove Little Big Italy 229mila spettatori e 1,2%.

Al mattino su TV8 Ogni Mattina 60mila spettatori e 0,9% e Ogni Mattina Prima del Tg 64mila e 0,8%. Sul Nove Famiglie da Incubo 118mila spettatori e 1,9%.

A mezzodì Ogni Mattina dopo il tg 116mila spettatori e 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da copertina a 153mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto i giurati-coach di X Factor)