Ascolti tv 15 ottobre 2020: che bomba il ritorno di Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani 2 31,9%, Chi vuol essere milionario? 10,02% e Le Iene Show 8,43%

Aveva chiuso la stagione alla grande a inizio lockdown la fiction Doc – Nelle tue mani su Rai1 e la seconda serie è stata girata subito dopo la quarantena. Ieri Luca Argentero ha debuttato con 31,9% e 7,435 mila spettatori, numeri da Commissario Montalbano. Il primo episodio è stato visto dal 29,70% e 7,712 milioni, mentre il secondo dal 34,39% e 7,173 milioni. Giovedì scorso l’ammiraglia della tv di Stato aveva fatto il 23,2% e 5,170 milioni con il finale della seconda stagione di Nero a metà.

Dietro Rai1 il vuoto con Chi vuol essere milionario? su Canale5 al 10,02% e 1,974 milioni d’italiani collegati. Il quiz game di Gerry Scotti ha comunque mantenuto il suo zoccolo duro di affezionati, visto che settimana scorsa aveva raccolto il 10,52% con 1,978 milioni.

Terza posizione per Le Iene Show su Italia1 che ha registrato l’8,43% di share media con 1,506 milioni di contatti. Sette giorni fa lo stesso programma aveva portato a casa il 10,03% e 1,609 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,92% e 1,122 milioni, poi il film End of Justice – Nessuno è innocente su Rai3 con il 4,07% e 999 mila contatti e Piazzapulita su La7 con il 4,24% e 956 mila

Chiudono il film Pompei su Rai2 con il 3,215 e 802 mila telespettatori, poi Gino cerca chef sul Nove all’1,1% e 278 mila e infine The Amazing Spider-Man 2 su Tv8 all’1,1% e 253 mila. Su SkyUno la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020 ha registrato il 3,1% di share media con 817 mila contatti

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,8%. In access prime time su Tv8 Guess my age al 2,09% con 546 mila italiani collegati, mentre Deal with it sul Nove al 2,18% con 565 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Doc – Nelle tue mani)