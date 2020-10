Ascolti tv 14 ottobre digital e pay: Vince Rosamunde Pilcher, nonostante Temptation. Corsi e ricorsi: Papi battuto

La passione per il calcio conta. E ieri – mercoledì 14 ottobre – molti tra gli abbonati Sky hanno visto Italia-Olanda su Rai1. Mentre tra le native digitali free sono state più premiate le offerte destinate al target femminile, nonostante le presenze comunque aggreganti di Chi l’ha visto? e Temptation Island per questo pubblico.

Tra le native digitali free vince La5

Su La5 per Rosamunde Pilcher 462mila e 2%. Su 20 per Warcraft l’Inizio 391mila e 1,7%. Su Nove per Robin Hood Principe dei ladri 401mila e 2% di share. Su Iris Out of sight a 380mila spettatori ed 1,5%. Su Paramount Network Marple a 354mila spettatori e l’1,4%. %. Su Rai Premium LastCop ha raccolto 312mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Movie Chiamami col tuo nome ha avuto 286mila spettatori e 1,3%. Su Real Time Il mio volto nuovo 227mila e 0,88%. Su Cine34 per Stanno tutti bene 226mila e 0,94%. Su Rai4 Gamer a 197mila e 0,8%. Su Top Crime per Law & order 177mila e 0,7%.

Nel preserale, vince la cucina

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 285mila spettatori con 1,3%. Su Nove Little big Italy 214mila e 1,1%.

In access. Corsi domina

Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 549mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 451mila spettatori con 1,7%. Su La5 Uomini e Donne 407mila spettatori e 1,7% (finale a 528mila e 2%).

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 53mila spettatori con lo 0,9%. Alle 12.00 il Tg8 ha raccolto 71mila spettatori e lo 0,7%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 91mila spettatori con lo 0,6%.

Al pomeriggio su Tv8 Bellezza Mortale a 296mila e 2,1%. La Tata dei Desideri raccoglie 334mila spettatori con il 3%. Vite da Copertina ha raccolto 173mila spettatori con l’1,5%.

In seconda serata su Tv8 Sotto assedio 146mila e 2,2%. Su Nove Gino cerca chef 86mila e 1,7%.

