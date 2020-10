Ascolti tv 13 ottobre digital e pay: Real Time domina con matrimoni e incontri al buio. Bene 20 con Germania-Svizzera

Tra le native digitali free in prime time quattro sopra il 2%: su Real time Matrimonio a prima vista 835mila spettatori con il 3,2%. Su 20 Germania-Svizzera a 588mila e 2,32%. Tv8 con Name the tune 569mila e il 2,9%. Su Iris Un dollaro d’onore a 546mila e 2,52%.

Ascolti tv: su Tv8 Ogni Mattina ha un trend preoccupante

Non c’era ancora il calcio al martedì, nella prima serata del 13 ottobre. Tra le generaliste ha vinto come sempre Vanessa Scalera che con le repliche di Imma Tataranni su Rai1; Maltempo ha raggiunto il 17,4% di share, con il film di Canale 5 con Dwayne Johnson, Skyscraper, al 10,2% e Le Iene al 10,4%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince facile Real Time con gli sposalizi pilotati. Bene anche Primo appuntamento

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 835mila spettatori con il 3,2% e poi Primo Appuntamento 497mila spettatori e 2,8%. Su 20 Germania-Svizzera a 588mila e 2,32%. Su Tv8 Name the tune 569mila spettatori e il 2,9%. Su Iris Un dollaro d’onore a 546mila e 2,52%. Su Rai Movie Un tirchio quasi perfetto a 417mila spettatori e l’1,7%. %. Su Rai4 Papillon a 402mila spettatori con 1,8%. Su Nove Ben Hur 290mila e 1,4%. Su TopCrime Chicago PD 214mila spettatori e 0,82%, su La5 GfVip 191mila spettatori e 0,8%. Su Cine34 Italiano medio 147mila e 0,62%.

In access Su Nove Deal with it ha raccolto 592mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 578mila e 2,2%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 315mila spettatori con l’1,4%. Sul Nove Little Big Italy 223mila spettatori e 1,2%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 34mila spettatori e 0,6%. Ogni Mattina dopo il tg 95mila e 0,7%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 139mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Matrimonio a prima vista)