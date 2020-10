Corona minaccia di uccidere la Moric

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Nina ha registrato il dialogo telefonico con l’ex marito. Lei: «Perché hai creato tutti questi traumi a nostro figlio? Perché mi dici che sono una puttana davanti a Carlos?». E lui: «Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo».

Ieri, non si sa bene per quale strana congiuntura astrale, lavorare nelle pagine degli spettacoli non è stato noioso perché le notizie che battevano le agenzie erano una più assurda dell’altra e vale la pena ricapitolarle, per dovere di cronaca.

Succede che il più grande sex symbol della musica italiana, maschio, stropicciato, ruvido, sia costretto a smentire la sua presunta omosessualità per via di alcuni scatti che da giorni circolano in rete. Dagospia aveva lanciato la bomba: cantante misterioso si bacia con un uomo alla Stazione Centrale. I capelli brizzolati e i braccialetti avevano fatto pensare al rocker che, in questa epoca di salti della quaglia clamorosi, vedi Gabriel Garko, ha pure smentito. Liga ha detto che quello della foto non è lui: «Attenti alle fake news che minano la credibilità e l’immagine delle persone». «E poi non fumo», ha specificato, visto che il personaggio misterioso tiene in mano una sigaretta. Questa cosa della caccia all’omosessuale è sfuggita di mano (ma poi, anche se fosse, il diritto di privacy dove lo mettiamo?).

Quando si parla di Fabrizio Corona nulla dovrebbe stupire più, forse al massimo la notizia che per una settimana non ha compiuto nessun reato, ma chi ci spera ormai? Ma l’audio che l’ex moglie Nina Moric la notte scorsa ha reso pubblico perché stremata dalle continue liti supera ogni fantasia. Si tratta di una telefonata in cui Corona, ormai presenza fissa da Barbara d’Urso, la minaccia di morte. Dice Nina: «Perché hai creato tutti questi traumi a nostro figlio? Perché mi dici che sono una puttana davanti a Carlos?».

E lui: «Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo». Poi parla Carlos: «Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare a essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male». Corona ce la mette sempre tutta per ritornare in galera, va apprezzato, sta diventando commovente.

